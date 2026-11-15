México estuvo cerca de protagonizar un ridículo, pero los goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones terminaron por maquillar una derrota

En Jamaica, por algunos minutos, se respiró que se venía una noche para el olvido. De esas que dejan vergüenza, cuestionamientos y mucho que explicar. México estuvo cerca de protagonizar un ridículo, pero los goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones terminaron por maquillar una derrota de 3-2 que, aunque deja viva la eliminatoria, no puede ocultar las malas sensaciones.

Rafa puede mover piezas, modificar su planteamiento y hacer los ajustes que considere necesarios, pero hay algo que no puede hacer y es entrar a la cancha a definir por sus jugadores. Santiago Giménez tuvo una oportunidad clarísima y Julián Quiñones también pudo cambiar la historia antes.

¿DÓNDE ESTÁ LA EXPERIENCIA?

Cuando el partido se complica, uno espera que aparezcan los jugadores que llevan años en la Selección, los que conocen estos escenarios y tienen la capacidad de tomar la pelota, bajar las revoluciones y transmitir tranquilidad. Pero, ¿quién asumió ese papel en Kingston?

Y aquí viene una de las lecturas que más me llamaron la atención: cuando más se necesitaba carácter, fueron los más jóvenes quienes levantaron la mano. Gilberto Mora volvió a demostrar que no le pesa el escenario y apareció con un gol que mantuvo con vida a México.

LA AFICIÓN JAMAIQUINA TAMBIÉN JUGÓ SU PARTIDO

Me sorprendió ver cómo una afición que llegó sin grandes expectativas al estadio, que durante buena parte del encuentro se mantuvo callada, terminó marchándose entre celebraciones y el sonido de las vuvuzelas.