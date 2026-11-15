El técnico reconoció que las desatenciones defensivas le dieron vida al conjunto caribeño y pidió mayor concentración para buscar la remontada en la vuelta

Rafael Márquez reconoció su preocupación por el funcionamiento defensivo del equipo, especialmente por las desatenciones que terminaron por darle vida al conjunto caribeño en la ida de los Cuartos de Final de la Nations League.

“Al final debemos hacernos conscientes porque ya no es la primera vez. La misma línea defensiva que participó en el Mundial y estuvo extraordinaria, sabiendo que los contextos no son iguales, sí hay que exigirnos y no volver a cometer errores”, reconoció Márquez.

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El segundo tiempo fue una historia diferente

Aunque el resultado fue negativo, el técnico también rescató la reacción de sus dirigidos en la segunda mitad.

“La desatención es otra cosa a mejorar; le das vida al rival. No fue un buen primer tiempo; trataremos de darle vuelta allá. Estamos a un gol de poder pasar y los tragos amargos, digerirlos lo más rápido posible”, explicó.

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Finalmente, Rafael Márquez insistió en que las fallas de concentración son uno de los principales aspectos que debe corregir el equipo antes del partido de vuelta, pues considera que México está generando sus propias dificultades.

“Las desatenciones generan desconfianza, la cancha no fue la mejor, esas desatenciones son las que tenemos que mejorar, hay que puntualizarlas porque nosotros mismos nos hacemos el daño”, sentenció.

Rafael Márquez sabe que México estará obligado a mostrar una versión mucho más sólida si quiere evitar una eliminación ante Jamaica.