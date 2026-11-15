Una imagen mostró a Mora caminando en el centro del campo, lamentándose por el resultado

La Selección Mexicana dejó escapar una noche complicada en Kingston y, pese a reaccionar en la recta final, terminó cayendo ante Jamaica en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-27. Entre las imágenes que dejó el encuentro destacó la reacción de Gilberto Mora, quien lució visiblemente afectado por la derrota.

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¿Cómo fue la reacción de Gilberto Mora tras perder contra Jamaica?

En las imágenes se observa al futbolista mexicano caminando completamente solo por el centro del terreno de juego, con las manos en la cintura y sin poder ocultar su frustración.

Durante más de 20 segundos, Mora avanzó lentamente mientras primero levantaba la mirada hacia el cielo y posteriormente bajaba la cabeza para observar el césped.

El sentimiento del juvenil también contrastó con su desempeño individual, pues fue uno de los futbolistas mexicanos más destacados. Mora consiguió marcar el primer gol del Tricolor al minuto 70, con una definición de pierna derecha después de recibir un pase de Santiago Sandoval.

¿Cómo fue el partido de México y cuándo juega la vuelta?

El conjunto dirigido por Rafael Márquez tuvo dificultades para controlar los ataques jamaicanos y llegó a estar abajo por 3-0, después de un autogol de Jesús Gallardo, una anotación de Renaldo Cephas y un penalti convertido por Richard King. México reaccionó con los tantos de Mora y Julián Quiñones, pero no consiguió completar la remontada.

Gilberto Mora lució desconsolado por el resultado adverso | Mexsport