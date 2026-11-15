¿Jamaica volverá a eliminar a México en un torneo? este fue el antecedente más reciente

El último triunfo de los Reggae Boyz le costó la eliminación al Tri en Copa Oro

La Selección de México volvió a verse las caras ante Jamaica y cayó con un 3-2, ahora en la Ida de los Cuartos de Final de la Nations League. La última ocasión en que los Reggae Boyz lograron vencer al Tricolor se remonta al 23 de julio de 2017, cuando se impusieron 1-0 en las Semifinales de la Copa Oro de la Concacaf disputadas en el Rose Bowl de Pasadena, California, gracias a un espectacular gol de tiro libre de Kemar Lawrence al minuto 88 que frustró la defensa del título mexicano.

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En aquel compromiso, el combinado nacional —que asistió con una plantilla alternativa tras disputar semanas antes la Copa Confederaciones de Rusia y sin figuras como Guillermo Ochoa, Javier Hernández, Andrés Guardado o Raúl Jiménez— dominó la posesión y generó peligro con Jesús Dueñas y Erick Torres, pero se topó con una actuación monumental del arquero Andre Blake.

Con el técnico Juan Carlos Osorio suspendido y Pompilio Páez en el banquillo, el partido parecía encaminado al tiempo extra hasta que Lawrence clavó un zurdazo al ángulo a dos minutos del final para sentenciar el pase caribeño.

Jamaica en la celebración contra México en la Copa Oro 2017 | MEXSPORT

¿Cuántas veces le ha ganado Jamaica a México en la historia del futbol?

Desde aquel tropiezo en territorio estadounidense, el Tricolor recuperó el control de la rivalidad sumando cinco partidos consecutivos sin derrota frente a los caribeños, incluyendo victorias clave por 2-1 tanto en el Estadio Azteca como en Kingston durante las eliminatorias rumbo a Qatar 2022:

El triunfo en la Copa Oro 2017 representa apenas el quinto descalabro de México ante Jamaica en toda su historia, sumándose a las caídas en Kingston rumbo a Francia 1998 (1-0) y Sudáfrica 2010 (1-0), además de dos duelos amistosos disputados en 1975 y 1995.

El último México vs Jamaica | IMAGO7