Gilberto Mora da la cara tras la derrota y acepta que el Tri no estaba concentrado

Gilberto Mora es titular en el duelo de Ida de Cuartos de Final ante Jamaica | Imago7

El equipo de Rafa Márquez pasó muy malos momentos en el duelo ante Jamaica

México fue exhibido por momentos en Kingston ante la Selección de Jamaica luego de que durante el primer tiempo y algunos momentos de la segunda mitad, el marcador estuviera a favor de los 'Reggae Boys' con un 3-0.

Recuperando un poco de terreno, Julián Quiñones vía penal y Gilberto Mora pusieron un 3-2 que los deja con oportunidad de remontar la Eliminatoria de Cuartos de Final, y hablando del último mencionado, el 10 del Tri dio la cara con respecto al pésimo partido que dieron en casa de los jamaiquinos.

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"El equipo no estaba concentrado"

Gilberto Mora es consciente que México no jugó ni cerca de su mejor versión y que por ello estuvieron cerca de llevarse el peor resultado en lo que va del año ante Jamaica; sin embargo, una parte de él sabe que aún hay posibilidades de competir para tratar de avanzar en el duelo de vuelta que se jugará en Monterrey.

Creo que salimos al segundo tiempo dormidos yo creo, una falta de concentración en dos jugadas claves, pero así es el futbol así es el juego y vamos a reponernos en la Vuelta

El juego de Vuelta se jugará el próximo martes 17 de noviembre en cancha del Estadio BBVA de los Rayados de Monterrey, con México buscando un solo gol sin recibir que los haga meterse a la siguiente ronda.

El detalle de Gil con un fanático

Más allá de su actuación dentro de la cancha, Gilberto Mora volvió a demostrar su cercanía con los aficionados. Después del encuentro entre México y Jamaica en Kingston, un futbolista de la selección caribeña se acercó al juvenil mexicano con su teléfono celular en la mano para pedirle un saludo especial para una persona con la que estaba realizando una videollamada. El jugador de Xolos no dudó en atender la petición, volteó hacia la cámara y mostró su camiseta de la Selección Mexicana.

El gesto ocurrió cuando Mora se dirigía a los vestidores, después de atender a los medios de comunicación y recibir los aplausos de los seguidores mexicanos presentes en el Estadio Nacional de Jamaica. La acción fue una muestra más del impacto que ha generado el futbolista de apenas 18 años, quien se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos del Tricolor.