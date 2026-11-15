Los resultados del técnico nacional dejan dudas sobre si el estratega es el indicado para dirigir al equipo Tricolor

​El proceso de Rafael Márquez al frente de la Selección Nacional comienza a pintarse como un retroceso. Los resultados del técnico nacional dejan dudas sobre si el estratega es el indicado para dirigir al equipo Tricolor después de la buena actuación que tuvieron los "verdes" en la pasada Copa del Mundo.

Resultado engañoso

​El marcador no refleja del todo lo que sucedió en Kingston, y no porque Jamaica no haya merecido la victoria, sino porque el 4-2 pareciera haber sido justo en el equilibrio general, y no es así. México careció de identidad, liderazgo, carácter y futbol, que es lo más preocupante, sin verdaderas respuestas en el banquillo.

El estratega puso a nueve jugadores que participaron en la Copa del Mundo, pero parecía que no se conocían en el campo. Incluso llegaron a estar los 11 que enfrentaron a Ecuador en una de las batallas más épicas ganadas por el Tri en el Estadio Azteca, pero de eso solo quedan recuerdos.

Jesús Corona junto a Quiñones tras la derrota ante Jamaica | Mexsport

¿Y la estrategia?

​México careció no solo de personalidad, sino de respuestas en el banquillo que hicieran pensar que recuperarían ese futbol olvidado hasta el momento. Si Gilberto Mora no hubiera estado en el campo, quizá la derrota habría sido la más dolorosa y abultada de los últimos años en Kingston.

La entrada de Santi Sandoval fue apenas un revulsivo insuficiente para lo que México necesitaba, que era equilibrar el encuentro y superar la última línea para que Santi Giménez tuviera opciones en el ataque. El reflejo de la desesperación de Márquez era un técnico sin personalidad en la zona técnica y unos auxiliares que pegaban más gritos que él, como Juan Manuel Lillo y Andrés Guardado.

Rafael Márquez lanza advertencia al Tri tras derrota ante Jamaica | MEXSPORT

Gilberto Mora y 10 más

Está claro que Gilberto Mora se convirtió en el jugador de la noche y significó el destello en medio de la oscuridad. Su visión, velocidad y habilidad para llegar al área dieron resultados en el primer gol, con un atinado tiro de media distancia, y en un remate que el portero detuvo, pero que provocó una jugada después el penal a favor del Tricolor.

Si la Selección tuviera a 10 Moras más en el campo, seguramente cambiaría el panorama de un equipo que necesita calidad y talento constante para sacar adelante este tipo de encuentros que son muy complicados, no obstante estar en una de las peores zonas de la Concacaf.

Gilberto Mora lució desconsolado por el resultado adverso | Mexsport

Monterrey, el maquillaje perfecto

Ahora lo que viene es recibir a Jamaica en el Gigante de Acero, en Monterrey. Ahí, seguramente la victoria mexicana maquillará una vergonzosa actuación en Kingston. Quizá Monterrey sea la reivindicación mexicana en casa, con su gente y ante una Jamaica debilitada.