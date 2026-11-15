La derrota de la Selección Mexicana por 3-2 ante Jamaica en Kingston no pasó desapercibida en redes sociales. Después de la complicada actuación del equipo dirigido por Rafael Márquez en la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, los aficionados expresaron su molestia y señalaron a algunos futbolistas por el resultado.
Uno de los nombres que más comentarios positivos recibió fue el de Gilberto Mora. El juvenil de 18 años consiguió marcar el primer tanto del Tricolor en una noche complicada y se convirtió en uno de los jugadores más destacados para los seguidores mexicanos.