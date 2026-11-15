El atacante de Rayados disputó los últimos minutos de la derrota 3-2 ante Jamaica y ahora espera tener otra oportunidad en Monterrey

Después de cuatro años de ausencia, Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona volvió a tener actividad con la Selección Mexicana de Futbol, en el compromiso frente a Jamaica, correspondiente a los cuartos de final de ida de la Liga de Naciones de la CONCACAF.

El futbolista de Rayados ingresó al terreno de juego al minuto 71, teniendo así una nueva oportunidad de defender los colores del combinado nacional. Sin embargo, su participación fue discreta durante los minutos que estuvo en la cancha.

¿Cómo le fue a Tecatito en su regreso al Tri?

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Fue hasta el 84’ cuando Corona volvió a tener contacto con el balón en una jugada individual, en la que encaró a un rival para posteriormente enviar un servicio al área. En total, el atacante tocó la pelota en seis ocasiones durante su participación.

El regreso del canterano de Rayados se dio en una noche complicada para México, que terminó cayendo 3-2 frente a Jamaica, por lo que ahora tendrá que buscar la remontada en el partido de vuelta.

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La siguiente oportunidad para Jesús Corona podría llegar en territorio regiomontano, cuando el Tricolor dispute el encuentro de vuelta de los cuartos de final en el Estadio BBVA, casa de Rayados, donde buscará conseguir su boleto a la siguiente ronda.