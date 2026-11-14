El equipo dirigido por Jürgen Castañeda concluyó su gira en Emiratos Árabes Unidos antes de debutar ante Rumania en Qatar 2026

La Selección Mexicana Sub-17 terminó su preparación para el Mundial de Qatar 2026 con una victoria de 3-1 sobre Costa de Marfil, en un encuentro disputado en el Al Hamriyah Sports Complex, en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos.

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El equipo dirigido por Jürgen Castañeda encontró contundencia durante la primera mitad y tomó ventaja con anotaciones de Jonathan de la Fuente, al minuto 21, y Da'vian Kimbrough, quien amplió la diferencia al 41’.

Para la segunda parte, el conjunto tricolor mantuvo el control del marcador y Juan Carlos Martínez Jr. apareció al minuto 65 para firmar el tercer tanto mexicano y encaminar el triunfo.

Costa de Marfil logró descontar al 81’ por conducto de Son Gui Glao.

Con este resultado, México concluyó su etapa de preparación y ahora enfocará toda su atención en su participación mundialista, donde buscará ser protagonista en la categoría Sub-17.

México Sub-17 durante un torneo en Toluca | IMAGO7

El siguiente compromiso para el equipo de Jürgen Castañeda será el debut en la Copa del Mundo, programado para el próximo 21 de noviembre, cuando se enfrente a Rumania.

Partidos de preparación