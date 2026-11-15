"Actitud y personalidad": Así fueron los elogios de Rafa Márquez a Gilberto Mora tras la derrota ante Jamaica

El estratega del Tri destacó la aportación del atacante de Xolos de Tijuana

Luego de ir perdiendo 3-0, la derrota 3-2 le da a la Selección Mexicana esperanza de remontar ante Jamaica en la Liga de Naciones Concacaf. Sin embargo, eso no habría sido posible sin Gilberto Mora, ante el cual el propio Rafael Márquez se rindió en elogios.

El joven jugador de Xolos de Tijuana hizo el gol que significó el 3-1 y formó parte de la jugada en la cual se originó el penal para el 3-2. Gracias a ello, México redujo la diferencia de goles y además salió de Kingston con dos anotaciones de visitante que le dan ventaja en caso de empate en el marcador global.

Ante ello, Rafa Márquez destacó el aporte de 'Morita', quien fue un líder a pesar de su corta edad. "Creo que la reacción del equipo es lo que hay que destacar hoy en día y sobre todo los jóvenes. Gil Mora, creo que fue un gran partido para él, demostrando carácter, actitud y personalidad".

Rafa Márquez mantiene esperanza de remontada

Por otra parte, el estratega reconoció que hicieron un mal primer tiempo en su visita al Estadio Nacional, pero destacó la reacción en el segundo tiempo para llegar 'con vida' a la vuelta en el Estadio BBVA. "No fue un buen primer tiempo, pero la respuesta del grupo fue clave para sacar conclusiones valiosas”.

Gilberto Mora en el partido de la Selección Mexicana contra Jamaica | IMAGO 7

“Allá le vamos a intentar dar la vuelta; estamos a un solo gol. Hay que asimilar los tragos amargos rápido y ponerse el mono de trabajo para resolver las fallas y mejorar. Ahora toca aprovechar la localía; Monterrey nos puede arropar y confiamos en que ese apoyo sea determinante”, concluyó.

¿Cuándo es la vuelta de México ante Jamaica?

Para evitar lo que sería una catastrófica eliminación de la Liga de Naciones, el equipo dirigido por Rafael Márquez necesita ganar mínimo por diferencia de un gol, siempre y cuando no reciba más de dos anotaciones en contra.

Jugadores de Jamaica y México después de su partido de la Nations League | MEXSPORT