Gilberto Mora habló por videollamada con el conocido de un jugador de Jamaica

Morita es el héroe de la Selección y sus detalles con los fans es un reflejo de ello

No hay duda de que Gilberto Mora es la nueva sensación mexicana. Y es que, al final del Jamaica vs México; un integrante de la selección caribeña le pidió al mexicano que le mandara un saludo a la persona con quien hablaba por videollamada.

Un gran detalle de la joya mexicana

Fue después de hablar con la prensa, cuando Morita se marchó a los vestidores entre gritos y aplausos de la afición mexicana presente en Kingston. El '10' de México respondió saludando a las gradas, pero lo inesperado ocurrió cuando un futbolista de la Selección de Jamaica se acercó con teléfono en mano y le pidió a Morita que saludara la persona con la que estaba en videollamada. El jugador de Xolos volteó, respondió el saludo y enseñó su playera del Tri.

Después de este lindo gesto, Mora se marchó a los vestidores y el jugador de Jamaica siguió hablando por teléfono. De esta forma, queda claro que Gilberto Mora es la nueva cara de la Selección Mexicana ante los reflectores del mundo.

Gilberto Mora en el México vs. Jamaica | MEXSPORT

El más amado del Tri

Cabe mencionar que Mora fue el jugador más ovacionado por la gente en el Estadio Nacional de Jamaica, pues incluso desde que estaba calentando antes del juego, la afición mexicana no paraba de gritarle. Incluso cuando el sonido local anunció la alineación de México; Morita fue, junto a Quiñones, el jugador que más ovaciones recibió.

En temas futbolísticos, el '10' marcó el primer gol de México ante Jamaica y con eso confirmó que fue de lo mejor del equipo de Rafa Márquez en Kingston. Mora jugó todo el partido y ahora las esperanzas del Tri están puestas en él para el juego de Vuelta en Monterrey.