¡Otro más a la bolsa! El nuevo récord que impuso Gilberto Mora con la Selección Mexicana

Gilberto Mora en celebración con la Selección Mexicana en el partido ante Jamaica | IMAGO 7

Con su gol ante Jamaica, el joven jugador de Xolos alcanzó otra marca histórica con el Tri

El niño leyenda. Con 18 años casi recién cumplidos, Gilberto Mora ya se ha consolidado como figura de la Selección Mexicana, con la cual no se cansa de alcanzar récords. El más reciente fue este sábado 14 de noviembre, en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones Concacaf ante Jamaica.

Con su gol, mismo que le dio vida al Tri en un desastroso encuentro, Mora se convirtió en el anotador más joven en competencias oficiales en la historia de la selección. El jugador de Xolos de Tijuana marcó con 18 años y 31 días de edad, con lo que superó a Manuel Rosas, quien marcó en el Mundial 1930 con 18 años, tres meses y dos días.

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El pasado 27 de septiembre, con su gol en el empate 1-1 ante Colombia, 'Morita' ya se había convertido en el anotador más joven en la historia de la Selección Mexicana, con 17 años, 11 meses y 13 días. Ahora revalidó su condición de jugador leyenda, como el futbolista más joven en marcar en un partido oficial.

Todos los récords de Gilberto Mora con la Selección Mexicana

Desde su debut con Xolos en la Liga MX, Mora ha alcanzado diversas marcas por su juventud y con el Tri no es la excepción. Sus participaciones en la Copa Oro 2025 y en la pasada Copa del Mundo 2026 escribieron su nombre con letras doradas en la historia del representativo nacional, con el cual buscará seguir trascendiendo a lo largo de los años.

Gilberto Mora celebra con Julián Quiñones con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Jugador más joven en debutar con la Selección Mexicana, con 16 años y 94 días Jugador mexicano más joven en registrar una asistencia con la Selección Mexicana Jugador más joven en dar una asistencia en una Copa Oro Jugador más joven en ganar un título oficial con una Selección Mayor, con 16 años y 265 días, tras conquistar la Copa Oro 2025 Jugador más joven en anotar un gol con la Selección Mexicana, con 17 años, al marcar ante Colombia en un partido amistoso Jugador más joven en disputar una Copa del Mundo con la Selección Mexicana, con 17 años y 240 días Jugador más joven en anotar gol en un partido oficial de la Selección Mexicana, con 18 años y 31 días

¿Cuándo es la vuelta de México ante Jamaica?

La mala noticia para Gilberto Mora es que ser un jugador histórico no le ha bastado para cambiar la historia del Tri, que está al borde de una desastrosa eliminación. Para evitarlo, el equipo dirigido por Rafael Márquez necesita ganar mínimo por diferencia de un gol, siempre y cuando no reciba más de dos anotaciones en contra.

Gilberto Mora en el partido de la Selección Mexicana contra Jamaica | IMAGO 7