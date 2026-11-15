Jugadores de Jamaica y México después de su partido de la Nations League | MEXSPORT

Un par de seguidores quisieron burlar la seguridad del Estadio Nacional en Kingston

Un par de fans mexicanos brincaron al campo del Estadio Nacional de Jamaica con la intención de interactuar con los seleccionados del Tri, pero fueron interceptados por la seguridad del inmueble.

Después de una amarga derrota de la Selección Mexicana en Jamaica por la Nations League, un sector de la afición tricolor que viajó a Kingston no pudo evitar la emoción de ver a sus ídolos y corrió hasta el campo para poder tenerlos más de cerca.

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Cuando ya todos los jugadores mexicanos iban rumbo al vestidor, un aficionado brincó la barda de Estadio Nacional de Jamaica tratando de llegar a los jugadores de México. El fan logró conseguir que Julián Quiñones le firmar sus playera, pero fue interrumpido por gente de seguridad, la cual lo sometió y lo sacó del campo.

Mientras todo eso pasaba, Santi Giménez lo veía con cara de incredulidad en la banca del equipo mexicano. El personal de seguridad regresó al fan a las gradas y minutos después otro aficionado se brincó a la cancha, quien rápidamente fue increpado y llevado de vuelta a las gradas.

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Ninguno de los dos aficionados fue llevado a la policía. Todo se limitó a regresarlos a las tribunas y posteriormente ellos se fueron por su propia cuenta del Estadio Nacional de Jamaica.

Por otro lado, vale la pena mencionar que Diego Campillo, quien por cierto no jugó en la derrota de México en Jamaica, se acercó a los mexicanos en Kingston y le firmó su playera a un aficionado de las Chivas que lo esperaba en las gradas.