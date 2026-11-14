La Selección Mexicana enfrentará a los Reggae Boyz en Kingston, con un estadio que quedó detenido en el tiempo

Kingston nos recibió con una combinación de lluvia, calor y un estadio que parece haberse quedado detenido en el tiempo. El equipo de Rafael Márquez está obligado a dar un golpe de autoridad y dar el primer paso rumbo a las Semifinales de la Nations League.

Pero antes de que ruede el balón, hubo algo que me llamó la atención de la conferencia de prensa de Rafael Márquez. El DT fue directo cuando le preguntaron por la ausencia de Henry Martín. No buscó demasiados rodeos ni intentó evadir el tema pues consideró que no es necesario tenerlo en este momento y dejó claro que confía en los delanteros con los que cuenta.

Márquez respalda a Santiago Giménez y apuesta por las opciones que tiene disponibles.

Para este encuentro, la posible alineación mantiene una base de futbolistas que vienen trabajando desde el Mundial: Tala Rangel, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Luis Romo, Erik Lira, el Piojo Alvarado, Julián Quiñones y Santiago Giménez.

La sensación en la concentración es de un equipo unido, pero esa unión también debe reflejarse en el terreno de juego.

Esta tarde, México tiene una oportunidad para demostrar que va en serio. Rafael Márquez ya tomó sus decisiones, respaldó a sus delanteros y dejó claro que confía en su plantel.