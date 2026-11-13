En apenas su segunda temporada como franquicia, el equipo de San Francisco conquistó el campeonato de la WNBA 2026

Durante mucho tiempo, el deporte femenil ha tenido que demostrar que merece el mismo nivel de atención, inversión y confianza que el varonil. Las Golden State Valkyries acaban de poner sobre la mesa una respuesta contundente: un equipo que apenas comienza su historia también puede convertirse en campeón, construir una afición sólida y demostrar el valor de apostar por un proyecto desde el principio.

En apenas su segunda temporada como franquicia, el equipo de San Francisco conquistó el campeonato de la WNBA 2026 al vencer 68-63 a Atlanta Dream en el séptimo partido de las Finales, disputado en el Chase Center. Con este resultado, se convirtió en el primer equipo de expansión de la liga en ganar el título durante sus primeros dos años de existencia.

La historia tiene un elemento que merece ser destacado: las Valkyries llegaron a la liga como un equipo nuevo, sin la trayectoria ni el reconocimiento de las franquicias consolidadas. Eran, en muchos sentidos, las underdogs. Hoy son campeonas. Y esa transformación obliga a mirar más allá del resultado deportivo para entender qué hizo posible este crecimiento.

La actuación de Gabby Williams, quien anotó 30 puntos y cuatro bloqueos en el partido definitivo y fue nombrada Jugadora Más Valiosa de las Finales, fue determinante. Pero el título también habla de una estructura capaz de desarrollar talento, construir una identidad y competir como equipo. No se trató únicamente de tener una gran figura, sino de crear las condiciones para que todas las piezas funcionaran.

Los resultados también se reflejaron en las gradas. Las Valkyries llegaron a su partido número 53 consecutivo con localidades agotadas, una señal de que la afición estaba dispuesta a respaldar al equipo desde su llegada. Su comunidad, conocida como Ballhalla, demuestra que el interés por el deporte femenil puede convertirse en una relación constante entre un club y sus seguidores.

Desde mi perspectiva, aquí está una de las lecciones más importantes para la industria: la inversión no debe llegar cuando el éxito ya está asegurado. Debe formar parte de las condiciones que permiten alcanzarlo. Las Valkyries muestran que apostar por una franquicia femenil implica mucho más que financiar una plantilla; significa construir una marca, generar experiencias, desarrollar audiencias y crear oportunidades comerciales alrededor de una propuesta deportiva competitiva.

Con frecuencia, el debate sobre el deporte femenil se concentra en cuánto público convoca o qué resultados consigue, como si primero tuviera que superar una prueba para justificar su crecimiento. Pero el caso de Golden State invita a cambiar la pregunta: ¿cuántos proyectos podrían alcanzar su potencial si recibieran desde el inicio las herramientas, los recursos y la visión de negocio necesarios?

El talento existe. Lo que hace la diferencia es contar con estructuras que lo impulsen y modelos capaces de convertir el interés de la afición en una industria rentable y sostenible. Las Valkyries no solo ganaron un campeonato; también demostraron que un proyecto nuevo puede generar valor deportivo, comercial y comunitario cuando existe una apuesta real detrás.

Su victoria debería llevar a marcas, inversionistas y organizaciones deportivas a revisar sus propias decisiones. Porque el verdadero cambio no consiste en sumarse a los equipos cuando ya levantaron un trofeo, sino en reconocer su potencial y participar en la construcción de ese camino.

Las Valkyries dejaron de ser las underdogs. La pregunta ahora es cuántos equipos más tendrán la oportunidad de demostrar de qué son capaces cuando alguien decida apostar por ellos.