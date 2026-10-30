¿Por qué nos sorprende que las mexicanas estén entre las mejores del mundo?

Los reconocimientos de Charlyn Corral y Scarlett Camberos en el Balón de Oro deberían invitarnos a reflexionar sobre cómo valoramos el talento de nuestras futbolistas

¿Qué necesita hacer una futbolista mexicana para que reconozcamos que está entre las mejores del mundo? ¿Marcar goles cada semana? ¿Convertirse en referente de su equipo? ¿Mantener un nivel extraordinario durante varias temporadas? ¿O necesitamos que alguien fuera de México nos lo confirme?

La reciente ceremonia del Balón de Oro volvió a poner sobre la mesa una conversación que me parece necesaria. Charlyn Corral recibió un reconocimiento por su capacidad goleadora, mientras Scarlett Camberos apareció entre las futbolistas destacadas de la clasificación internacional. Dos historias distintas que nos recuerdan algo que, en realidad, deberíamos tener bastante claro: en México hay jugadoras capaces de competir al más alto nivel.

Y, sin embargo, pareciera que todavía nos sorprende.

No quiero restarle importancia a estos reconocimientos. Al contrario. Son logros extraordinarios que merecen celebrarse. Pero también creo que vale la pena preguntarnos por qué necesitamos que el reconocimiento venga del exterior para dimensionar el talento que tenemos frente a nosotros.

Charlyn lleva años demostrando su calidad. Su trayectoria, sus goles y su consistencia no comenzaron a existir cuando llegó una distinción internacional. Lo mismo sucede con Scarlett, cuyo desempeño y proyección responden a un trabajo que puede observarse mucho antes de que su nombre aparezca en una lista.

El reconocimiento internacional confirma su calidad, pero no la crea.

En el futbol masculino estamos acostumbrados a construir referentes, discutir quién es el mejor, seguir estadísticas y defender a nuestros jugadores favoritos. En el femenil, muchas veces seguimos hablando del crecimiento de la Liga como si fuera una novedad permanente, en lugar de analizar con la misma profundidad a quienes la protagonizan.

Y ahí encuentro una contradicción.

Decimos que queremos que el futbol femenil sea tomado en serio, pero todavía nos cuesta hablar de sus futbolistas desde la exigencia, la admiración y el reconocimiento deportivo que merecen. No basta con celebrar que las mujeres tengan un espacio en la cancha. También tenemos que aprender a reconocer quiénes están haciendo cosas extraordinarias dentro de ella.

Esto implica mirar sus trayectorias, entender sus estilos de juego, reconocer sus récords y construir una conversación deportiva que no dependa exclusivamente de las grandes premiaciones.

También es una invitación para los medios, los clubes y las marcas. Si queremos referentes que trasciendan fronteras, debemos darles visibilidad de manera constante, contar sus historias y reconocer sus logros con la misma seriedad con la que seguimos a las figuras del futbol masculino.

Porque las grandes estrellas no se construyen solamente cuando reciben un premio. Se construyen cuando una sociedad aprende a identificarlas, seguirlas y valorar lo que representan.

Lo que consiguieron Charlyn y Scarlett es motivo de orgullo para México. Pero me gustaría que también fuera una oportunidad para cambiar nuestra manera de mirar el futbol femenil.

Tal vez la pregunta no sea por qué nuestras futbolistas están llegando tan lejos, sino por qué todavía nos sorprende que puedan hacerlo.