Aún no hay una propuesta formal por Baños, mi Franky, pero en la Sultana del Norte sí están buscando un presidente

Están haciendo mucho ruido de algo que aún no pasa en el Club América y Tigres, y por hacerla al Nostradamus riegan el tepache en mesas de televisión y redes sociales.

Primero, en CEMEX aún deshojan la margarita por un presidente que provoque un cambio en el lío que se convirtió Tigres. Van lentos, pero seguros. Y en el Nido, Santiago Baños sigue metido en el Apertura 26, tiene chamba en América y está trabajando también en lo que viene en 2027 para las Águilas.

No hay propuesta aún de Tigres para Baños. En su momento sí la hubo de Rayados a Santiago, como te adelanté acá, antes de que llegara Te Kloese a la Sultana, pero de los felinos no hay nada de nada.

Y esto significa que no están pensando aún en un sustituto como Miguel Layún o Santiago Solari en el Nido como se ha especulado en redes sociales. Aún no. ¿Vendrán más directivos al América? Sí, pero no son esos nombres y aún no es tiempo de revelar más.

Ahora, esto no quiere decir que Baños está seguro en Coapa, depende de evaluación que haga la directiva española de Grupo Ollamani en diciembre. Aún no es decisión tomada, pues. Así que hoy nadie puede saber qué pasará con el mejor directivo que tiene el futbol mexicano. Con calma, mi Franky.

Tigres se olvidó de su leyenda

Por cierto que mis compas de Tigres la regaron cuando ni una felicitación le tiraron al Patrulla Barbadillo tras la investidura en el Salón de la Fama. Pensé que había sido porque el gran Gerónimo había revelado que fue "presionado" para cederle el '7' que estaba retirado en el Volcán a Ángel Correa.

Lo que más ardió es que los rivales de ciudad sí reconocieron al Chupete Suazo cuando también ingresó al recinto de los inmortales, hasta equipo mediático mandaron a Pachuca para hacer material de una de sus figuras históricas.

Ya por fin hasta ayer reaccionaron en las oficinas de San Nico al ver el reclamo de su propia afición y le mandaron un posteo al Patrulla. ¿Más vale tarde que nunca?

Por otro Mundial en casa

Buenas noticias para la candidatura de México junto a los Yunaited, Jamaica y Costa Rica para el Mundial Femenil: tras evaluación técnica de FIFA, obtuvo una calificación de 4.4 sobre 5, así que ya cumplieron los requisitos para ser oficialmente propuesta para el 2031, una gestión que inició el ingeniero Yon de Luisa como presidente de Doña Fede y que ahora cierra Mikel Arriola como Comisionado. Preparados todos, porque viene otra Copa del Mundo a nuestro país, están luchando CDMX, Guadalajara, Monterrey y ahora Torreón como sedes.

Desnudan a rebeldes de la Expansión

Por cierto, mi Frankie, en estas líneas ya te había destapado que desde España está el titiritero Alfaro, el ex gober de Jalisco, moviendo a los cinco rebeldes de la Expansión, y que en México, sus emisarios políticos de Movimiento Ciudadano aprovecharon la coyuntura para pintar de naranja la revuelta para que se abra a la de chaleco el ascenso, justo cuando empieza el periodo electoral, qué coincidencia.

Pues un periodista como Raymundo Rivapalacio en su columna ‘Estrictamente Personal’ de El Financiero, desnudó la red que Álvarez Maynez, líder de MC, tejió junto a los cabecillas de Leones Negros, La Paz, Morelia, Zacatecas y Cancún, para pintar de naranja el reclamo y ganar votos, pero que ahora en el Senado incluso Morena se dio cuenta de la estrategia y congeló la iniciativa. Imperdible, mi Franky.

Cómo amarró Doña Tele al Perro

Y ya de salida, pues resulta que el gran Perro Bermúdez sigue chambeando en Doña Tele, desde Estados Unidos sigue narrando para TUDN. Y uno se pregunta, ¿pues no que ya estaba retirado? Pues sí… pero no.

El legendario Enrique Bermúdez de la Serna anunció hace dos Mundiales que era su último, pero volvió para este 2026 con Televisa. Y luego se esperaba que ahora también ya dejara otra vez el micrófono, pero resulta que llegó una propuesta con un cañonazo de dinero: FOX Sports (el bueno, el ONE, el Corporation, el de los Murdoch… bueno, ya sin el de Grupo Lauman creo que ya no necesitaremos aclarar) le hizo una mega oferta para irse a la señal azul que se hace en Santa Fe.

Me aseguran que Bermúdez estaba a punto de decir que sí, hasta que se enteró el Patrón Azcárraga y pidió en Chapultepec que lo mantuvieran: “El último partido en la carrera del Perro debe ser en Televisa”.