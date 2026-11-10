La familia cuestionó la respuesta del club ante la emergencia en el estadio Pirata Fuente el 4 de septiembre, pero el historial médico, una fe notarial, relatos de testigos y la cronología del fallecimiento muestran una historia más amplia

Tras escuchar los testimonios de la madre de Gael Uscanga, un chico que buscaba oportunidad para jugar profesional y terminó en tragedia, me parecía inaudito que Piratas FC no diera testimonio (o que nadie se las hubiera pedido), así que me puse en modo investigador y encontré pruebas, documentos, imágenes y videos que no se han publicado, y que exponen con mayor claridad la realidad del caso.

Y acá voy, mi Franky. La familia cuestionó la respuesta del club ante la emergencia en el Estadio Pirata Fuente el 4 de septiembre, pero el historial médico, una fe notarial, relatos de testigos y la cronología del fallecimiento muestran una historia más amplia, cuyas circunstancias aún deben esclarecer las autoridades.

Las alertas antes de pisar la cancha

El caso no se limita a lo ocurrido durante el calentamiento. En el expediente institucional y documentos en posesión de las autoridades veracruzanas a los que tuve acceso para RÉCORD, aparecen antecedentes de salud, estudios realizados antes y relatos de cercanos que describen molestias físicas de Gael. Todo documentado.

El 16 de junio, Piratas elaboró historia clínica y evaluación de su composición corporal, el registro consignó antecedentes infantiles de asma o hiperreactividad bronquial; según el documento, su madre, María del Rosario Carranza Barrios, indicó que dicha condición había quedado atrás. El 26 de junio autorizó la participación deportiva de su hijo mediante firma.

La familia presentó análisis de sangre y orina del 24 de agosto y un electrocardiograma fechado el día 25, reportado dentro de parámetros normales. El club afirma que había recomendado efectuarlos en el Hospital Covadonga, donde tiene convenio, pero fueron realizados con otros prestadores. También expresó dudas sobre la procedencia de uno de ellos; ninguno permite concluir que Gael contara con una evaluación cardiológica integral.

Testimonios revelan la advertencia

Seis entrevistas levantadas el 28 de octubre por una asesoría jurídica privada vinculada al equipo refieren episodios de cansancio extremo de Gael, falta de aire, molestias en el pecho y dificultades para terminar partidos. Algunos aseguran que habían sugerido revisión médica. Sus identidades se mantienen reservadas por tratarse de un menor (y porque está en curso la investigación).

Existen videos e imágenes que revelan que Gael utilizaba un inhalador durante las visorias y entrenamientos. Entre los relatos figura una visoria con Atlas en Guadalajara, testigos sostienen que el jugador habría tenido problemas para superar una prueba física y que se habló de una posible alteración cardiaca.

Otra entrevistada reveló que justo la mañana de la tragedia, la madre habría consultado a un médico por problemas respiratorios de su hijo.

Nueve minutos clave en el Pirata

Según la reconstrucción de Piratas FC (integrada al oficio 2220/2026 de la carpeta de investigación VER/DXVII/F7/2259/2026), Gael llegó al estadio cerca de las 8:05 horas. A las 8:39 comenzó trote ligero y a las 8:49, el entrenador Javier Ramírez Viveros detectó agotamiento y lo auxilió. A las 8:51 intervino el médico Cristóbal Eduardo Flores Carrasco, quien brindó atención y suministró oxígeno.

La institución señala que llamó al 911 a las 8:55. Ante la demora de la ambulancia, optó por llevar al adolescente en una camioneta Sprinter ejecutiva, unidad utilizada para transportar jugadores y cuerpo técnico, no en un vehículo de utilería como lo ha manifestado la madre. El traslado salió a las 9:05 con la madre a bordo, según el registro del equipo; la ambulancia habría arribado tres minutos después.

Una fe de hechos del 12 de agosto, levantada por el notario José Carlos Velázquez Vázquez, documentó en el estadio un área médica con dos camillas, tanques portátiles de oxígeno, insumos y un desfibrilador. La constancia acredita que el equipo estaba registrado antes del fallecimiento, pero no determina si se utilizó adecuadamente durante la emergencia.

El certificado de defunción sitúa la muerte a las 10:00 horas en la Cruz Roja Veracruz-Boca del Río, señala infarto al miocardio como causa y registra atención médica previa. Y para aclarar, el certificado de defunción y la documentación médica forman parte de los trámites necesarios para realizar un velorio y funeral.

El apoyo y las preguntas pendientes

Piratas reportó gastos y apoyos relacionados con la tragedia por 209 mil 880 pesos, y también aseguran que sus representantes acudieron al velatorio el 5 de septiembre y participaron en un encuentro con familiares el día 19.

Entre las propuestas posteriores a la madre estuvo crear una academia que llevaría el nombre de Gael y cuyos ingresos serían de la familia, pero fue rechazada.