El mejor directivo que puede elegir Tigres para continuar su proyecto y ocupar la silla vacía de presidente es sin duda Santiago Baños, el más exitoso de nuestro futbol en la actualidad desde el Club América. Incluso tiene un perfil similar al de Mauricio Culebro, formados a fuego en el Nido, por quien ahora suspiran en San Nicolás de los Garza.

Baños tiene más historia de éxitos que el reciente Tricampeonato como cabeza del América, aunque gran parte de la afición lo olvide cada que termina un torneo al pedir su cabeza. Insensato. Si se va, lo van a extrañar.

A mediados de 2017 fue nombrado como director deportivo del Club América, tras serlo con la Selección Mexicana, desde entonces, Baños y las Águilas no sólo conquistaron el mítico Tricampeonato (Ape 23, Cla 24 y Ape 24), sino otra Liga MX (Ape 18), una Copa MX (Cla 19), dos Campeón de Campeones (18-19 y 23-24), una Supercopa de la Liga MX (24). Nada mal para un directivo al que cada torneo le publican el #FueraBaños.

Y ya no hablamos de los lideratos desde el Nido, de la efectividad, de la formación de futbolistas, exportación, de los fichajes de figuras históricas, y de la Femenil. Y veamos ahora cómo les va este Apertura 26.

ENTONCES, ¿DE COAPA A SAN NICOLÁS?

Así se explica que Baños sea una opción natural para Tigres ante la falta de cabeza en el club. Y de nuevo, sería ideal para los felinos tener a un directivo comprobado y ganador.

Pero por ahora no existe oferta alguna desde Sinergia Deportiva a Santiago, y el Presidente Deportivo del América sigue pensando que tras este torneo seguirá en Coapa. Hasta ahora.

Qué decisión tomarán los españoles en Coapa, después de cortar tantas cabezas directivas para poner a gente de su confianza, eso se podrá saber hasta diciembre. ¿Es posible que salga Baños? Sí, pero con un resultado positivo lo veo difícil.

HASTA CUÁNDO VA CHIVAS CON AMAZON

Se soltó la rumorología de que el Guadalajara terminaría e próximo año su relación con Prime Video de Amazon para transmitir sus partidos en Liga MX, pero me explican que el contrato es en realidad hasta 2028, fecha en la que están planeando desde las oficinas de la FMF lograr la consolidación de derechos de los 18 equipos.

La nueva visión no le encanta a Amazon, pues el hecho de tener al Rebaño Sagrado en exclusiva les generó impacto positivo en suscriptores y así lo quieren mantener, por eso habrá que ver si después se animan a entrarle a la puja con las televisoras y otras señales de streaming por los ‘slots’ de programación de Liga MX que venderá Doña Fede. Por eso está la duda, pero al menos van juntos hasta 2028.

EL SALÓN DE LA FAMA

Otra emotiva ceremonia de investidura del Salón de la Fama del futbol internacional en Pachuca, siempre es necesario honrar a los futbolistas que le dieron gloria al deporte.

Esta vez faltaron varios internacionales recientes, y me cuentan que el Niño Torres era el único que estuvo cerca de venir, estaba emocionado por el evento, sin embargo, la racha negativa de resultados que trae con el Atlético B hizo imposible que pudiera dejar España.