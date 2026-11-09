A casi tres años de la llegada de Iván Alonso a La Noria, La Máquina volvió a ser un equipo ganador

Con este Apertura 26, en el que se vuelve líder y favorito para conquistar otra estrella de Liga MX, Cruz Azul se transforma en el proyecto más efectivo de nuestro futbol, contra la crítica constante y la duda de escépticos y envidiosos, algo que ya acostumbraron combatir con resultados positivos. Esta es una Máquina distinta.

Alonso soportó todo y calla bocas

En diciembre de 2023, contra las dudas y acusaciones de varios expertos y periodistas, entre ellos me incluyo en su momento, el Ingeniero Velázquez decidió reorganizar a la directiva de Cruz Azul al traer a Iván Alonso como cabeza deportiva. A casi tres años se ha consolidado en La Noria el proyecto más efectivo de Liga MX, y además ya es ganador, validación necesaria en nuestro futbol, donde sin trofeos parece no servir.

Pero no fue fácil. Promovieron con insistencia el rumor de que Alonso se iba, una y otra vez, a pesar de que siempre tuvo la confianza. Lo acusaron de gastar mucho, cuando han sido movimientos estratégicos, pocos comparados a administraciones pasadas. Incluso le cerró la llave a los ex asesores que sólo veían por su comisión y eso generó ruido malintencionado alrededor.

También lo acusaron de gestionar a favor de sus intereses personales y tras darse cuenta que no era así, tras no encontrar las pruebas que prometieron, tuvieron que callar y tragarse su veneno. Alonso siguió trabajando en silencio.

La Máquina logra récord inverosímil

A casi tres años de la reestructura deportiva que Velázquez diseñó junto a Alonso, Cruz Azul logró este Apertura 26 un récord extraordinario en certámenes cortos: sumar 32 puntos o más en seis torneos consecutivos. Ningún otro club lo ha logrado, ni América ni Toluca.

Aquellos fantásticos Diablos Rojos de finales del siglo anterior acumularon 30 unidades o más en seis torneos cortos al hilo, pero ya los superó esta Máquina: de aquél Clausura 24 con Anselmi hasta este Apertura 26 con Huiqui, Cruz Azul no bajó de los 32 puntos, ¡incluso el Apertura 24 llegó hasta 42! Una bestialidad. Un título, otro subcampeonato y tres Semifinales son el recuento de esas Liguillas.

El Inge provoca 'la encerrona de los 13'

Este Apertura inició como el menos brillante de estos seis torneos celestes. Pero llegó el punto de inflexión tras el partido contra Pumas, que pudieron ser goleados en CU, pero lo rescataron.

A media semana tras el juego, el Ingeniero Velázquez convocó a una reunión cumbre entre los líderes del equipo: Alonso, Huiqui y 10 referentes del vestidor. 'La encerrona de los 13', una comida privada para cerrar filas con un mensaje: recuperar la esencia y potencia de este Cruz Azul campeón.