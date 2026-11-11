Durante la investidura en el Salón de la Fama, se supo que Fernando 'Niño' Torres —uno de los galardonados que no pudo asistir, pero mandó un video de agradecimiento y orgullo por pertenecer ya a los inmortales— fue invitado a ser entrenador del Atlético de San Luis, propuesta que terminó por declinar de último momento. No se sabe si el rechazo fue ahora o antes, pero lo cierto es que no lo vio con malos ojos; sin embargo, finalmente dijo que "no".

​Hasta donde se sabe, el sustento de su respuesta es que tiene la intención clara de dirigir al Atlético de Madrid, por lo que ese objetivo no se le quita de la cabeza y se prepara arduamente para lograrlo y, por qué no, suceder al actual estratega del Atleti, Diego Simeone. Sin duda, hubiera sido un cañonazo para la industria mexicana.

​'Cuchillo', como en familia

​Uno de los exfutbolistas que anduvo ayer muy activo con las fotografías fue Efraín 'Cuchillo' Herrera, quien era de los más solicitados para las selfies y el intercambio de opiniones en torno al futbol actual. Curiosamente pudimos captar al famoso 'Cuchillo' con la familia de Fabián Estay, a quienes les confesó haber visto a las hijas del chileno desde muy pequeñas e incluso haberlas cargado en brazos.

​La familia le comentó que Estay lo consideraba prácticamente como un miembro más del hogar, algo que enorgulleció a Efraín, quien recordó lo que significó Fabián en su vida, como aquella vez que le cedió la camiseta número 10 en el Toluca. Lo más emotivo anoche en la entrega de reconocimientos ocurrió cuando Fabián agradeció a su madre, quien viajó desde Chile bajo estrictos cuidados y revisiones médicas, pues no quería perderse la premiación de su hijo. Resultó conmovedor ver a ambos llorar tras este merecido galardón para el exfutbolista de Toluca y América.

​¿Hijo de Bebeto en México?

​Hace años, cuando echaron a Bebeto de Toros Neza, Roberto Gama de Oliveira me recibió en su casa de Jardines del Pedregal para hablarme de lo que fue su paso por México con el equipo del entonces dueño Juan Antonio Hernández. Ayer me reveló que, además del asalto que sufrió en Neza, vivió un auténtico viacrucis durante su estancia en México, lo que determinó dar por concluida su etapa en nuestro país.

​Pese a todo, Roberto le tiene un gran cariño a México; prefiere no hablar de los malos momentos y quedarse con el afecto de la afición, que ayer lo arropó entre aplausos y muestras de afecto.