El jugador de Cruz Azul le dio un recuerdo a un fan que llegó a Jamaica desde Tlaxcala

Erik Lira tuvo un lindo gesto con un aficionado mexicano en el Jamaica vs México y fue a regalarle su playera después de la derrota del Tri en Kingston.

Podría interesarte Futbol Gilberto Mora habló por videollamada con el conocido de un jugador de Jamaica

No todo fue gris para la afición mexicana que viajó hasta Jamaica. Y es que a pesar de la derrota contra los Reggae Boys, algunos futbolistas del Tri se acercaron con la gente y se tomaron fotos con los fans que esperaron varios minutos después del silbatazo final.

Erik Lira con México en la Concacaf Nations League | IMAGO7

Pero quien definitivamente se robó los reflectores fue Erik Lira, quien se acercó a un aficionado mexicano del Cruz Azul y le regaló su playera. El gesto fue aplaudido por la afición tricolor y momentos después RÉCORD pudo hablar con el fan que se llevó el jersey a su casa.

Así me la voy a poner (sin lavar). Vine desde Tlaxcala hasta Jamaica por la playera del Lira. Su playera huele a triunfo. Es el mejor jugador de Cruz Azul. Es el número uno”, dijo el aficionado mexicano para las cámaras de RÉCORD. En dicho video, el aficionado mexicano también se puso la playera de Lira y presumió el cartel que había usado para llamar atención del futbolista del Cruz Azul.

Erik Lira con Selección Mexicana | IMAGO7

Minutos más tarde, fueron los jugadores de Jamaica quienes también se acercaron a los fans en las gradas; se tomaron fotos y dieron algunos autógrafos. Específicamente, Kaheim Dixon, el '10' de Jamaica, incluso firmó una playera de la Selección Mexicana.

Ahora, México recibirá a Jamaica en Monterrey el próximo martes, con la esperanza de que la marea tricolor se haga presente en las gradas e impulse al equipo a buscar la clasificación a la siguiente ronda se la Nations League.