Estas son las asignaturas pendientes de Rafael Márquez en el Tri. ¿Qué es lo más preocupante?

El Tri de Rafael Márquez necesita corregir sus problemas defensivos, encontrar contundencia en el ataque y recuperar una identidad futbolística para buscar la remontada ante Jamaica en Monterrey

​Rafael Márquez tiene la obligación de mostrar otra cara de México frente a Jamaica el próximo martes en Monterrey; sin embargo, el jugar en casa y ante su afición le dará un impulso al equipo mexicano, que llega con una sorpresiva derrota en Kingston.

​Lo futbolístico

La Selección no cuenta con una identidad futbolística como la que vimos en la era de Javier Aguirre. El 'Vasco' imprimió un estilo de lucha intensa en todo el campo y llegada constante por las bandas con Quiñones y Roberto Alvarado. Márquez deberá trabajar mucho en la conexión entre líneas.

Jugadores de México saludan a la afición después de su partido de la Nations League | MEXSPORT

​La defensa

Si algo ha padecido México es tener una defensa vulnerable. El Tri del 'Káiser' ha recibido 10 goles en cinco partidos —dos en promedio—, lo que genera dudas de cara a partidos de mayor envergadura. Márquez lleva cinco juegos sin conocer la victoria.

​¿Quién en el ataque?

México deberá definir quién va a ser el atacante que enfrentará a Jamaica con la responsabilidad de sacudirse la mala racha. El Tri de Márquez en cinco enfrentamientos suma apenas cuatro goles y lo más preocupante es que Santi Giménez sigue sin responder. Las anotaciones fueron de Gilberto Mora (2), Víctor Guzmán y Julián Quiñones, y es ahí donde radica el mal del conjunto nacional, ya que no existe un killer para resolver las jugadas que genera el equipo.

Gilberto Mora celebra con Julián Quiñones con la Selección Mexicana | IMAGO 7

​La estrategia