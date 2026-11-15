Rafael Márquez tiene la obligación de mostrar otra cara de México frente a Jamaica el próximo martes en Monterrey; sin embargo, el jugar en casa y ante su afición le dará un impulso al equipo mexicano, que llega con una sorpresiva derrota en Kingston.
¿Santiago Giménez es la solución del Tri? Sus números con México ponen en duda su contundencia
Lo futbolístico
La Selección no cuenta con una identidad futbolística como la que vimos en la era de Javier Aguirre. El 'Vasco' imprimió un estilo de lucha intensa en todo el campo y llegada constante por las bandas con Quiñones y Roberto Alvarado. Márquez deberá trabajar mucho en la conexión entre líneas.
La defensa
Si algo ha padecido México es tener una defensa vulnerable. El Tri del 'Káiser' ha recibido 10 goles en cinco partidos —dos en promedio—, lo que genera dudas de cara a partidos de mayor envergadura. Márquez lleva cinco juegos sin conocer la victoria.
¿Quién en el ataque?
México deberá definir quién va a ser el atacante que enfrentará a Jamaica con la responsabilidad de sacudirse la mala racha. El Tri de Márquez en cinco enfrentamientos suma apenas cuatro goles y lo más preocupante es que Santi Giménez sigue sin responder. Las anotaciones fueron de Gilberto Mora (2), Víctor Guzmán y Julián Quiñones, y es ahí donde radica el mal del conjunto nacional, ya que no existe un killer para resolver las jugadas que genera el equipo.
La estrategia
Rafael Márquez no ha podido resolver positivamente los crucigramas defensivos que le presentan los rivales. Frente a Jamaica reaccionó tarde en los cambios y solo Santiago Sandoval resolvió en el campo lo que no había sucedido previamente debido a la poca movilidad en el ataque. Tendrá que prestar más atención a los movimientos a tiempo cuando está en desventaja.