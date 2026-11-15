El juvenil portará el número ante Inglaterra en la sexta fecha de la UEFA Nations League

Lamine Yamal dejará el dorsal 19 para enfundarse de nueva cuenta el 10 con la Selección de España, el juvenil lucirá el número cuando La Roja se mida a Inglaterra en la Jornada 6 de la UEFA Nations League.

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Cabe mencionar, que la única vez que el jugador del Barcelona utilizó esa cifra con el representativo absoluto fue el 12 de octubre de 2024 cuando vencieron 1-0 a Dinamarca en Murcia.

Yamal tomará este número que ha portado recientemente Dani Olmo. El motivo es que el también jugador del Barça no podrá estar presente en el duelo ante los ingleses debido a una lesión durante esta Fecha FIFA.

Lamine Yamal y Jude Bellingham en la Nations league | AP

España vs Inglaterra, el juego más llamativo de la jornada

España regresa a casa como el actual líder del Grupo C, y enfrente tendrá a un rival de cuidado como lo es Inglaterra, además de hacerlo como el único invicto de su zona, sumando un total de cinco triunfos en cinco partidos en la Nations League.

Los dirigidos por Luis de la Fuente exponen su invicto, luego de gestar sus victoria ante Inglaterra (2-3), Croacia (4-1), Chequia (3-1), nuevamente a Croacia (1-2) y su triunfo más reciente fue ante Chequia el 12 de noviembre con un marcador de dos goles a cero.

Jugadores de España en celebración en la Nations League | AP

Mientras tanto, los ingleses llegan con un camino en el que cayeron 2-3 ante el campeón del mundo, derrotó en calidad de visitante 0-2 a Chequia, goleó 0-7 a Croacia también como visitante, nuevamente derrotó 3-0 a los checos y en su más reciente compromiso se impuso a los croatas, esta vez con un marcador de 2-1.

Inglaterra no llega tan alejado del cuadro español, pues en las primeras cinco fechas suman cuatro triunfos y únicamente una derrota, la cual se la proporcionó España en el mítico estadio de Wembley.

¿Yamal estará de inicio?

Lamine Yamal vuelve tras ausentarse en el duelo ante Chequia. Luis de la Fuente destacó, en rueda de prensa, sobre la presencia de Lamine Yamal para este partido aunque no se aventuró en decir si irá desde el inicio tras su lesión: "Veremos si es titular. Pero si es titular, es porque está en perfectas condiciones para jugar".