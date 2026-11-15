El jugador inglés destacó el comportamiento del español con su pequeño

Declan Rice estuvo en conferencia de prensa previo al duelo que sostendrán España e Inglaterra, pero hubo un momento que llamó la atención y es que el jugador destacó el emotivo gesto que Lamine Yamal realizó con su hijo en el primer partido entre ambos en esta UEFA Nations League.

“Fue muy agradable y es algo que aprecié como padre. Sé que tiene un hermano menor al que cuida, así que creo que le sale de forma natural. Ese gesto me conmovió mucho", dijo luego de una foto a la accedió el español.

Rice resaltó la obsesión por parte de su hijo por el talentoso jugador del Barcelona: "Le dije que iba a jugar contra él y no paraba de preguntarme por qué iba a enfrentarme a Lamine”.

Lamine Yamal, jugador de España, festejando su gol ante Inglaterra | AP

¿Jugará Yamal ante Inglaterra?

Por ahora, no se sabe con certeza si Lamine Yamal irá de inicio. Luis de la Fuente destacó, en rueda de prensa, sobre la presencia de Lamine Yamal para este partido aunque no se aventuró en decir si irá desde el inicio: "Veremos si es titular. Pero si es titular, es porque está en perfectas condiciones para jugar."

¿Cómo llegan España e Inglaterra?

España regresa a casa como el actual líder del Grupo C, además de hacerlo como el único invicto de su zona, sumando un total de cinco triunfos en cinco partidos en la Nations League, aunado al liderato.

El camino para los dirigidos por Luis de la Fuente sigue invicta: Inglaterra (2-3), Croacia (4-1), Chequia (3-1), nuevamente a Croacia (1-2) y su triunfo más reciente fue ante Chequia el 12 de noviembre con un marcador de dos goles a cero.

Harry Kane en la Selección de Inglaterra | AP

Los Tres Leones cayeron 2-3 ante el campeón del mundo, derrotó en calidad de visitante 0-2 a Chequia, goleó 0-7 a Croacia también como visitante, nuevamente derrotó 3-0 a los checos y en su más reciente compromiso se impuso a los croatas, esta vez con un marcador de 2-1.