Luis de la Fuente manda mensaje a Tuchel tras polémica: "No somos racistas"

Luis de la Fuente durante el partido vs Escocia | AP

El entrenador de La Roja lanzó un comentario tras lo mencionado por el timonel de Inglaterra

La previa del duelo entre España e Inglaterra de la UEFA Nations League empieza a tomar tinte de clásico, y es que tras los comentarios realizados por Thomas Tuchel ahora Luis de la Fuente respondió, asegurando que en España no hay racismo.

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Todo inicio cuando el seleccionador de 'Los Tres Leones' dijo que enfatizaría con sus jugadores sobre un posible acto discriminatorio: "Quizás dediquemos cinco minutos a informar a los jugadores sobre el protocolo, dado que existen precedentes".

Tras lo dicho, ahora el timonel de 'La Roja' le respondió con contundencia en su rueda de prensa: "Lo que yo diría —y pueden transmitírselo a Thomas (Tuchel)— es que en España no hay racismo."

"Así de claro, sin rodeos. Igual que en Inglaterra. En España no hay racismo. No somos racistas, ninguno de nosotros", mencionó. Aunque hay resaltar que sí ha habido situaciones discriminatorios.

Luis de la Fuente durante la Final del Mundial 2026 | AP

España vs Inglaterra

El seleccionado español regresa a casa como el actual líder del Grupo C, además de hacerlo como el único invicto de su zona, sumando un total de cinco triunfos en cinco partidos en la Nations League, aunado al liderato

Los dirigidos por Thomas Tuchel no llega tan alejado del cuadro español, pues en las primeras cinco fechas suman cuatro triunfos y únicamente una derrota, la cual se la proporcionó España en el mítico estadio de Wembley.

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¿Jugará Lamine Yamal?

Luis de la Fuente también destacó sobre la presencia de Lamine Yamal para este partido aunque no se aventuró en decir si irá desde el inicio: "Veremos si es titular. Pero si es titular, es porque está en perfectas condiciones para jugar."

Asimismo destacó que ante Inglaterra es un partido especial: "De los mejores partidos que se pueden ver en el mundo ahora mismo, si no el mejor. En este momento, un Inglaterra-España representa lo más alto del futbol mundial. Estamos ante el mejor momento de ambos equipos en mucho tiempo".