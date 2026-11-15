Así fue el emotivo festejo de gol de Tenerife en memoria de Jesús de Miguel

Nacho Gil llegó a las lagrimas y mostró la playera de su compañero que lamentablemente perdió la vida

El fútbol regresó al Heliodoro Rodríguez López en una tarde cargada de recogimiento y emoción, doce días después del doloroso fallecimiento del delantero Jesús de Miguel. El choque frente a la AD Ceuta se convirtió en un tributo continuo a la memoria del recordado '9' blanquiazul, arropado por una afición volcada desde el primer instante con Tenerife.

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¿Cómo fue el festejo de Nacho?

Las muestras de respeto se sucedieron dentro y fuera del terreno de juego. El plantel visitante protagonizó un noble gesto al depositar un ramo de flores en la puerta 9 del estadio, antesala de la cerrada ovación que retumbó en las gradas al alcanzarse ese mismo minuto de partido. Sin embargo, el instante de mayor impacto sentimental estaba reservado para el tramo final del primer tiempo.

Al filo del descanso, Nacho Gil condujo una fulgurante transición ofensiva desde campo propio y batió a Guille Vallejo con un certero disparo ajustado al primer palo, desatando la euforia y la nostalgia en el coliseo insular.

Tenerife celebrando gol | x:@CDTOficial

Tras la anotación, Gil fu. ala banda y mostró la playera de De Miguel, momento en el que las lagrimas se apoderaron del recinto, e incluso una nueva ovación se llevó a cabo, demostrando una vez más que el futbol es más que un simple deporte.

Lejos de una celebración al uso, el atacante valenciano corrió hacia la banda para alzar la elástica de De Miguel mientras luchaba por contener las lágrimas. Arropado de inmediato por todos sus compañeros entre abrazos de consuelo, Gil mostró al público una camiseta interior con un mensaje que conmovió a todo el estadio: "Demi, siempre en nuestros corazones".