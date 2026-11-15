Alemania recibe a Países Bajos en la última jornada de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League | RÉCORD

Los teutones se juegan su boleto a Cuartos de Final del torneo continental de la UEFA

La última jornada de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League 2026-27 comenzó este domingo 15 de noviembre, con mucho en juego para varias selecciones. Entre las que están en estado crítico se encuentra Alemania, que se juega su pase a Cuartos de Final este lunes 16 ante Países Bajos a las 13:45 horas (tiempo del centro de México).

El encuentro se jugará en el Olympiastadion Berlin y podrá seguirse únicamente por la señal de Sky Sports, en el Canal 522. Se trata de un partido clave para Die Mannschaft, que está al borde de la eliminación del torneo y no solo necesita ganar, sino que depende del resultado en el otro partido del grupo, entre Grecia y Serbia.

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¿Qué necesita Alemania para clasificar en la Nations League?

La era de Jürgen Klopp al frente del equipo teutón no empezó de la mejor forma, con empate 1-1 ante Países Bajos y derrota 0-1 en casa contra Grecia en las dos primeras fechas. Por si fuera poco, en la Jornada 4 empató sin goles en su visita al conjunto helénico, el cual puede dejar fuera de Cuartos de Final a Alemania.

Las dos selecciones llegan a la Jornada 6 empatadas en ocho puntos, pero el primer criterio de desempate son los puntos obtenidos en enfrentamientos directos, lo que favorece a los griegos. Por ello, los teutones necesitan ganar y esperar un empate o una victoria de Serbia en el otro partido del Grupo A2.

Jugadores de Alemania celebran en la UEFA Nations League | AP

En cuanto a Países Bajos, ya tiene amarrado su boleto a Cuartos de Final gracias a la goleada 7-0 contra Grecia en la Jornada 5. Mientras que para quedarse con el primer lugar del grupo le bastará el empate; en caso de derrota todavía puede clasificar líder, siempre y cuando los griegos ganen su partido.

Historial entre Alemania y Países Bajos

Alemania y Países Bajos llegan a este partido con un balance parejo en 49 partidos anteriores, con 19 empates, 18 triunfos para los teutones y 12 para los neerlandeses. Sin embargo, los germanos suman cinco partidos consecutivos sin derrota, por lo que buscarán prolongar la racha este lunes.

Jugadores de Países Bajos celebran en la UEFA Nations League | AP

La última victoria de Países Bajos contra Alemania fue en la clasificación a la Eurocopa, el 6 de septiembre de 2019, con marcador 2-4. Fue apenas la segunda victoria para la Naranja Mecánica en sus diez más recientes visitas a territorio alemán, luego de imponerse 1-3 en un amistoso celebrado en noviembre de 2002.