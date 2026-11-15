José “Chepito” Guevara sufrió un episodio de convulsión y tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital

Momentos de angustia se vivieron en el estadio Cuscatlán durante el encuentro entre Alianza y FAS, luego de que José “Chepito” Guevara, lateral derecho del conjunto tigrillo, perdiera el conocimiento tras recibir un fuerte impacto de balón en la cabeza.

¿Qué pasó con Guevara?

El incidente ocurrió alrededor del minuto 57, cuando el esférico golpeó directamente al futbolista, quien cayó al césped y permaneció tendido sobre el terreno de juego, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de los servicios médicos.

José “Chepito” Guevara | X:@CDeportivoFAS

La situación provocó preocupación entre los jugadores de ambos equipos, quienes se acercaron para auxiliar a Guevara mientras el personal médico ingresaba al campo para brindarle atención.

Debido a la condición del defensor, los servicios de emergencia solicitaron el ingreso de una ambulancia al terreno de juego para trasladarlo a un centro hospitalario y continuar con su valoración médica.

CAPTURA DE PANTALLA

¿Cuál es el estado de salud de José Guevara?

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el FAS informó que su futbolista sufrió un "episodio de convulsión", por lo que fue llevado a un hospital para recibir atención especializada.

Asimismo, el conjunto salvadoreño señaló que se encontraba a la espera de los resultados de los estudios médicos correspondientes para conocer con mayor precisión el estado de salud del lateral derecho.