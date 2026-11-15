Cristiano Ronaldo vuelve a anotar con el Al Nassr y llega a 980 goles | CAPTURA DE PANTALLA X

El conjunto saudí publicó una frase dedicada a CR7 durante la derrota de 4-1 de Portugal ante Dinamarca

La Selección de Portugal vivió una noche para el olvido en la UEFA Nations League. En su primer compromiso después del retiro internacional de Cristiano Ronaldo, el combinado lusitano cayó goleado 4-1 frente a Dinamarca, en un encuentro correspondiente a la quinta jornada del Grupo A4.

Sin embargo, mientras sus compatriotas sufrían dentro del terreno de juego, el nombre de CR7 también apareció en redes sociales, pues el Al-Nassr, equipo donde milita el delantero portugués, publicó un mensaje que no pasó desapercibido: “Un día más en presencia de la grandeza”.

Al-Nassr recuerda la grandeza de Cristiano Ronaldo

El mensaje del conjunto saudí llegó en un momento particular, pues Portugal disputaba su primer encuentro sin su máximo referente histórico, después de que Cristiano Ronaldo confirmara su despedida del combinado nacional.

La publicación destacó la figura del atacante, quien continúa su carrera profesional con el Al-Nassr y que dejó una huella importante en el futbol portugués, con 146 goles en 234 partidos internacionales.

Tifo de Portugal a Cristiano Ronaldo, en partido ante Dinamarca | AP

Portugal fue goleado 4-1 por Dinamarca en la Nations League

La Selección de Portugal no tuvo la presentación que esperaba en su nueva etapa sin Cristiano Ronaldo y terminó sufriendo una contundente derrota frente a Dinamarca.

Pierre-Emile Højbjerg abrió el marcador desde el punto penal al minuto 43, después de una mano de Rúben Dias dentro del área. Ya en la segunda mitad, Rasmus Højlund amplió la ventaja al 50' y posteriormente firmó su doblete al 58'.

La pesadilla portuguesa continuó al minuto 75, cuando Joachim Andersen apareció con un remate de cabeza para colocar el cuarto tanto de los daneses.

Bernardo Silva consiguió el gol de la honra para los lusitanos en el tiempo agregado, pero no pudo evitar el descalabro por 4-1 en el Estadio Municipal de Braga.

Pese a la derrota, Portugal se mantiene en la primera posición del Grupo A4 con 12 puntos, mientras que Dinamarca llegó a nueve unidades y ocupa el segundo lugar.