Cristiano Ronaldo con Portugal en la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Carlos Forbs será el encargado de utilizar el mítico número que dejó vacante Cristiano Ronaldo tras su retiro de la Selección de Portugal

La Selección de Portugal comienza una nueva etapa sin Cristiano Ronaldo y este sábado tendrá un momento simbólico cuando enfrente a Dinamarca en la Jornada 5 de la UEFA Nations League. El histórico dorsal número 7, que durante años perteneció al máximo referente del futbol portugués, tendrá un nuevo dueño: Carlos Forbs, joven atacante que milita en el Brujas de Bélgica.

Aunque el 'Bicho' ya se había perdido algunos compromisos de la Fecha FIFA anterior, el encuentro ante los daneses marcará un nuevo capítulo para el combinado lusitano, que tendrá que acostumbrarse a ver otro nombre en la camiseta que inmortalizó su leyenda.

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¿Quién es el nuevo número 7 de Portugal?

De acuerdo con el registro de la UEFA Nations League, Carlos Forbs será el encargado de portar el dorsal 7 durante el compromiso ante Dinamarca y posiblemente también en el siguiente encuentro del combinado portugués.

El atacante nació en Sintra, Portugal, el 19 de marzo de 2004 y actualmente tiene 22 años. Juega en el Brujas de Bélgica y cuenta con experiencia en las categorías inferiores de la selección nacional, donde ha formado parte de los equipos Sub-15, Sub-16, Sub-17, Sub-18, Sub-19 y Sub-21.

Una de las particularidades de su trayectoria es que el joven futbolista ha utilizado el número 7 durante su proceso en las selecciones juveniles, por lo que ahora tendrá la oportunidad de llevarlo en el equipo absoluto.

Carlos Forbs, el nuevo heredero del 7 de Cristiano Ronaldo con Portugal | CAPTURA DE PANTALLA

Forbs se desempeña principalmente como extremo por derecha, aunque también puede jugar por el costado izquierdo. Entre sus principales características destacan su potencia física, velocidad, capacidad para el desequilibrio y habilidad en los duelos individuales.

Portugal perdió el paso perfecto en la Nations League

La Selección de Portugal afrontaba el compromiso ante Dinamarca con la tranquilidad de tener asegurado su boleto a los Cuartos de Final, pero este fue frustrado al caer goleados en su casa ante los daneses.

Cabe recordar que Rafael Leão había utilizado el dorsal 7 en el primer enfrentamiento ante Dinamarca, disputado el pasado 1 de octubre. Sin embargo, una lesión sufrida con el Galatasaray le impedirá participar en este compromiso, por lo que Carlos Forbs tendrá la oportunidad de ocupar el lugar que dejó Cristiano Ronaldo.