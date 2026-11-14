¡No hay nada más difícil que vivir sin Cristiano Ronaldo! Así fue la apabullante derrota de Portugal ante Dinamarca

El conjunto lusitano no metió ni las manos en el partido que rindió homenaje al Bicho

La Selección de Dinamarca protagonizó una de las sorpresas de la quinta jornada de la UEFA Nations League, después de derrotar 4-1 a Portugal en el Estadio Municipal de Braga. El conjunto nórdico aprovechó sus oportunidades frente al arco y consiguió una victoria importante en el Grupo 4, resultado que impidió a los portugueses asegurar matemáticamente el primer lugar del sector.

El encuentro también representó el comienzo de una nueva etapa para Portugal tras el retiro internacional de Cristiano Ronaldo. El equipo dirigido por Jorge Jesús llegó al compromiso con 12 puntos y su clasificación a la siguiente fase asegurada, aunque necesitaba un resultado positivo para confirmar su liderato.

Por su parte, Dinamarca afrontó el enfrentamiento con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea por los primeros lugares. El conjunto visitante encontró dificultades durante los primeros minutos, pero consiguió abrir el marcador antes del descanso y aprovechó los espacios defensivos de Portugal durante la segunda mitad.

Jugadores de Portugal previo al partido ante Dinamarca | AP

¿Cómo fue la goleada de Dinamarca sobre Portugal en la Nations League?

El primer gol llegó al minuto 40, cuando el árbitro señaló un penalti a favor de Dinamarca después de revisar en el VAR una mano de Rúben Dias dentro del área. Pierre-Emile Hojbjerg fue el encargado de ejecutar la pena máxima y convirtió el 1-0, resultado con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

Para el segundo tiempo, Rasmus Hojlund se convirtió en el protagonista del encuentro al marcar dos anotaciones que ampliaron la ventaja danesa. El delantero consiguió el segundo tanto apenas comenzada la parte complementaria y, diez minutos después, volvió a superar a la defensa portuguesa para establecer el 3-0.

La cuarta anotación llegó al minuto 75, cuando Joachim Andersen aprovechó un servicio de Mathias Jensen en una jugada a balón parado para aumentar la diferencia. Portugal consiguió descontar hasta el tiempo agregado, cuando Bernardo Silva, quien había ingresado en sustitución de Bruno Fernandes, marcó el 4-1 definitivo al 90+3'.

Bruno Fernandes y Pierre-Emile Hojbjerg, jugadores de Portugal y Dinamarca, en partido de Nations League | AP

¿Qué necesita Portugal para asegurar el liderato de la Nations League?

A pesar de la derrota, Portugal mantiene posibilidades de terminar como líder del Grupo 4, aunque deberá esperar hasta la última jornada para confirmar su posición. El conjunto portugués necesitará conseguir al menos un empate durante su visita a Gales o esperar que Dinamarca no consiga una victoria en su siguiente compromiso.

Mientras tanto, Dinamarca buscará asegurar su clasificación en el enfrentamiento contra Noruega, programado para el próximo martes. El conjunto nórdico necesitará al menos un empate para conseguir su boleto a la siguiente instancia, después de una victoria en Braga que modificó el panorama del grupo de cara al cierre de la fase.