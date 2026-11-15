"Agarra tus cosas y lárgate": Romario pide el despido de Carlo Ancelotti de la Selección de Brasil

El campeón del mundo de 1994 pidió a la Confederación Brasileña de Futbol despedir al entrenador italiano

La derrota de la Selección de Brasil ante Japón desató una nueva polémica alrededor de Carlo Ancelotti, quien recibió duras críticas por parte de una de las máximas leyendas del futbol brasileño. Romario, campeón del mundo en Estados Unidos 1994, no se guardó nada y exigió la salida inmediata del entrenador italiano tras el resultado adverso de la Canarinha.

A través de sus redes sociales, el exdelantero del Barcelona cuestionó el trabajo de Ancelotti al frente de Brasil y pidió a la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) tomar medidas. Las declaraciones llegaron después de que el combinado sudamericano cayera 3-2 frente a Japón en un partido amistoso disputado en Singapur, resultado que incrementó los cuestionamientos hacia el proyecto del estratega europeo.

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Romario exige el despido de Carlo Ancelotti de Brasil

"¡Ancelotti, ya fue suficiente! Agarra tus cosas y lárgate", escribió Romario en sus redes sociales, dejando clara su postura sobre la continuidad del entrenador italiano. El exfutbolista reconoció la trayectoria del técnico en el futbol europeo, pero consideró que sus éxitos a nivel de clubes no se han reflejado en la Selección Brasileña.

El campeón del mundo también señaló que Ancelotti debería regresar al futbol de clubes, donde construyó su prestigio como uno de los entrenadores más exitosos de las últimas décadas. Para Romario, el estratega todavía no ha demostrado que pueda trasladar esos resultados al combinado nacional, por lo que insistió en la necesidad de realizar un cambio en el banquillo.

Las críticas no se limitaron al cuerpo técnico, pues Romario también dirigió un mensaje a Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Futbol, a quien pidió tomar una decisión sobre el futuro de Ancelotti. El exatacante aseguró que la selección no puede continuar acumulando resultados adversos y advirtió sobre las consecuencias de mantener un proyecto que, desde su perspectiva, no ha respondido a las expectativas.

¿Qué pasó en la derrota de Brasil ante Japón?

La Selección Brasileña sufrió una derrota de 3-2 ante Japón en un encuentro que comenzó cuesta arriba para el equipo de Ancelotti. Los japoneses consiguieron una ventaja de dos goles durante los primeros 20 minutos, aunque Brasil reaccionó gracias a un doblete de Vinicius Junior, que permitió igualar momentáneamente el marcador.

Sin embargo, cuando parecía que el encuentro terminaría empatado, Tatsuhiro Sakamoto marcó el gol de la victoria japonesa en tiempo de compensación. La anotación provocó fuertes protestas del banquillo brasileño por una posible falta previa, situación que terminó con las expulsiones de Carlo Ancelotti y Raphinha, quien ya había sido sustituido.

Kodai Sano celebrando gol con Japón durante amistoso vs Brasil | AP