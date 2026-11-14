El futbolista del Arsenal comentó en conferencia de prensa que jugar para la Canarinha magnífica los errores

La Selección de Brasil sufrió una derrota de 3-2 ante Japón en el National Stadium de Singapur, resultado que generó cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. Sin embargo, Bruno Guimarães descartó que exista presión dentro del vestidor y aseguró que representar a la Canarinha es un privilegio, especialmente al recordar las dificultades personales que atravesaron algunos de sus compañeros antes de convertirse en futbolistas profesionales.

"No lo creo, para ser sincero. Hoy dije que la presión era la que tenía el padre de Endrick, que no tenía dinero para comprarle el almuerzo. O Marlon, que a los 14 años fue padre y vivía debajo de las gradas", declaró el mediocampista brasileño después del encuentro.

Guimarães también se refirió a las exigencias que rodean a la Selección Brasileña y consideró que los resultados suelen provocar reacciones extremas. "Lo que vivimos aquí es un privilegio. No queremos tratar esto como presión. Obviamente, para muchos de ustedes hablar de la Selección Brasileña es algo extremo. Cuando está bien, es muy bueno, y cuando está mal, es peor de lo que realmente es", expresó.

Endrick con la Selección de Brasil | AP

Bruno Guimarães pide apoyar a los jóvenes de Brasil

El futbolista del Arsenal insistió en que el objetivo del grupo es respaldar a los jugadores de menor experiencia para que puedan mostrar el mismo rendimiento que tienen en sus respectivos clubes. "No queremos utilizar esto como presión. Queremos ayudar a los más jóvenes a llegar aquí y poder hacer lo que hacen en sus clubes", añadió el mediocampista.

Japón tomó la iniciativa desde los primeros minutos y abrió el marcador al 15', cuando Takefusa Kubo aprovechó una asistencia de Ritsu Doan para colocar el 1-0. Apenas cuatro minutos después, Keito Nakamura amplió la ventaja tras recibir un pase de Shuta Nakano, quien generó la jugada que terminó con el segundo tanto asiático.

Raphinha, jugador de Brasil y Barcelona, en partido ante Japón | AP

Brasil remontó ante Japón, pero terminó perdiendo en Singapur

La reacción brasileña comenzó al minuto 35, cuando Vinicius Jr. recibió una asistencia de Bruno Guimarães y recortó la diferencia. Para el segundo tiempo, Carlo Ancelotti realizó modificaciones con los ingresos de Alisson, Marlon Gomes, Jonathan Jesus y Endrick, mientras su equipo adelantó líneas en busca del empate.

La insistencia de Brasil tuvo recompensa al minuto 75, cuando Vinicius Jr. volvió a combinarse con Bruno Guimarães para marcar el 2-2. Sin embargo, Japón recuperó la ventaja después de una jugada de presión alta que terminó con un balón suelto dentro del área pequeña. Tatsuhiro Sakamoto aprovechó la oportunidad para establecer el 3-2 definitivo y dejar a la Canarinha con una nueva derrota en su preparación internacional.