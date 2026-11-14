Durante el enfrentamiento contra Japón, el brasileño disputó 71 minutos antes de recibir la tarjeta roja

El Barcelona recibió una noticia inesperada desde la concentración de la Selección de Brasil, luego de que la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) decidiera no liberar anticipadamente a Raphinha, pese a que el atacante fue expulsado durante el partido amistoso contra Japón. El futbolista permanecerá con la Canarinha hasta el final de la gira asiática, aunque no podrá participar en el próximo compromiso frente a Singapur.

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La decisión de la Federación Brasileña modificó los planes del conjunto dirigido por Hansi Flick, que esperaba recuperar al delantero antes de lo previsto para preparar sus próximos compromisos. Aunque habitualmente los jugadores suspendidos son liberados de las concentraciones cuando no pueden disputar los siguientes encuentros, Brasil decidió mantener al futbolista dentro del grupo.

Durante el enfrentamiento contra Japón, Raphinha disputó 71 minutos antes de recibir la tarjeta roja por sus protestas tras una polémica acción que terminó en gol del conjunto asiático. El seleccionador Carlo Ancelotti también fue expulsado después de reclamar una falta previa sobre João Gomes, por lo que ninguno de los dos podrá participar desde el terreno de juego en el amistoso contra Singapur.

Raphinha previo al partido ante Aston Villa de Champions League | AFP

¿Por qué Brasil no permitió el regreso de Raphinha al Barcelona?

La decisión fue confirmada por Rodrigo Caetano, coordinador ejecutivo general de las selecciones masculinas de Brasil, quien explicó que el cuerpo técnico considera importante mantener al atacante durante el resto de la concentración, independientemente de que no pueda disputar el siguiente encuentro.

"Raphinha se queda. Por ahora, seguirá con nosotros... No tiene sentido que se marche, porque es uno de nuestros líderes", declaró Caetano, quien también explicó que la federación analizará quién sustituirá a Carlo Ancelotti en el banquillo durante el partido contra Singapur.

La permanencia del brasileño representa una complicación logística para el Barcelona, debido a que Raphinha tendrá que realizar un viaje de más de 11 mil kilómetros desde Asia hasta España una vez concluida la concentración. El trayecto contempla más de 12 horas de vuelo, además de una diferencia horaria de siete horas que podría afectar su recuperación física.

Japón y Brasil en amistosos | AP

¿Cuándo vuelve a jugar Barcelona después de la Fecha FIFA?

El próximo compromiso del Barcelona será el domingo 22 de noviembre contra Villarreal, en un encuentro correspondiente a LaLiga que se disputará en el Spotify Camp Nou. El equipo de Hansi Flick tendrá pocos días para preparar el partido, mientras espera la reincorporación de sus futbolistas convocados durante la Fecha FIFA.

Además, el calendario del conjunto blaugrana contempla un nuevo desplazamiento internacional para enfrentar al Sabah FC el miércoles 25 de noviembre, en un compromiso de la Liga de Campeones. El equipo deberá viajar más de cuatro mil kilómetros hasta Bakú, Azerbaiyán, por lo que la acumulación de traslados y el escaso tiempo de recuperación podrían complicar la preparación de Raphinha para los próximos encuentros.