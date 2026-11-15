¡Una muralla! La impresionante actuación de James Trafford para rescatar la victoria de Inglaterra ante España en la Nations League

James Trafford en el partido de España ante Inglaterra en la UEFA Nations League | AP

Con un hombre menos, los Tres Leones se impusieron en su visita a Madrid y le quitaron el invicto a la Roja

Con un penal provocado y una asistencia, Lamine Yamal encaminó el resurgir de España ante Inglaterra en la última jornada de la Fase de Grupos de la UEFA Nations League. Sin embargo, la remontada no pudo capitalizarse gracias a la figura de James Trafford.

De manera inesperada, Thomas Tuchel apostó por el arquero de Leeds United por delante de Jordan Pickford. La decisión causó revuelo en redes sociales antes del inicio del partido, pero el tiempo le dio la razón al estratega y gracias a Trafford, los británicos salieron con el triunfo 2-3 de su visita a Madrid.

Podría interesarte Futbol Al-Nassr lanza contundente mensaje sobre Cristiano Ronaldo mientras Portugal era goleado por Dinamarca

Con el marcado ya 2-3, luego de que Inglaterra dejó ir una ventaja de 0-3, Trafford tuvo al menos cuatro atajadas que evitaron el empate. La más destacada fue una doble intervención, ya en la compensación, primero a un disparo de Fermín López y luego a uno de Aymeric Laporte en el rebote.

Esa acción le valió a los ingleses la victoria, que puso fin a una racha invicta de 43 partidos que tenía la Roja de Luis de la Fuente. Además, con el triunfo y gracias a la diferencia de goles en general, el Equipo de la Rosa se quedó con el liderato del Grupo A3 de cara a los Cuartos de Final de la Nations League.

Así fue la victoria de Inglaterra contra España

Desde el primer minuto, los visitantes fueron superiores y acorralaron a España en su propio terreno. Pese a ello, no fue hasta antes del descanso que Harry Kane abrió el marcador desde los once pasos, luego de una zancadilla que recibió por parte de Pau Cubarsí dentro del área.

Para la segunda mitad, Luis de la Fuente movió sus piezas, pero los suplentes no tuvieron ni tiempo de acoplarse al juego cuando llegó el 0-3 en menos de cinco minutos. Primero fue Ezri Konsa, al 53', en un tiro de esquina y luego Ben White al 57' aprovechó un gran pase filtrado por parte de Jude Bellingham.

Jugadores de Inglaterra celebran con Harry Kane ante España | AP

Fue casi de manera fortuita que España encontró un respiro cuando Lamine Yamal recuperó en la salida y tras ingresar al área recibió un jalón por parte de Elliot Anderson. El defensa inglés se fue expulsado, mientras que Mikel Oyarzábal capitalizó la pena máxima y puso el 1-3 al 65'.

Diez minutos más tarde, luego de otra recuperación rápida de los ibéricos ahora por medio de Pedri, Lamine apareció solo y mandó un centro raso para Nico Williams, quien puso el 2-3. Fue en ese momento que llegó el momento de Trafford, quien apenas ha disputado cinco juegos como titular pero demostró que el arco está seguro bajo su guardia.

El momento del penal de Elliot Anderson sobre Lamine Yamal | AP

¿Qué sigue para España e Inglaterra en la Nations League?

Ya clasificadas, ambas selecciones tendrán que esperar a que los demás grupos terminen su actividad para conocer a todos los invitados a Cuartos de Final. Tras ello, se celebrará el sorteo para definir los cruces el próximo viernes 20 de noviembre a las 5:00 horas (tiempo del centro de México).

En dicho sorteo, además, se definirán los partidos de las eliminatorias de ascenso/descenso entre las Ligas A y B, y entre las Ligas B y C. Todos estos compromisos están programados para disputarse en marzo de 2027, mientras que la Fase Final está agendada para jugarse del 9 al 13 de junio de 2027.