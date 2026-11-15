¿El arma secreta del Tri y Chivas? La estadística de Santiago Sandoval que pone en jaque a todos

Santiago Sandoval, jugador de Chivas y Selección Mexicana, en partido con el Tricolor | MEXSPORT

El delantero mexicano es uno de los jugadores que más faltas recibe en el área del rival

Santiago Sandoval ha encontrado una manera particular de marcar diferencias tanto con Chivas como con la Selección Mexicana. Su velocidad, desequilibrio y habilidad para superar rivales lo han convertido en un futbolista capaz de provocar infracciones en zonas de alto riesgo. En sus compromisos más recientes, el atacante suma tres penaltis generados: dos con el Guadalajara y uno con el Tricolor.

Su primera pena máxima provocada con el Rebaño llegó durante la Jornada 4 del Apertura 2026, cuando Chivas enfrentó a Santos Laguna. Sandoval logró meterse al área y recibió una falta que llevó al árbitro a señalar penal. Ricardo Marín asumió la responsabilidad desde los once pasos y convirtió el tanto que significó el triunfo rojiblanco por 1-0.

Santiago Sandoval en celebración con Chivas | IMAGO 7

¿Cómo fue el penalti que recibió en Clásico Tapatío?

Posteriormente, el futbolista volvió a generar una acción similar en el Clásico Tapatío contra Atlas. En esa ocasión, su incursión en el área terminó con otra infracción y una nueva oportunidad para el Guadalajara. Ángel Sepúlveda cobró el penalti, pero el guardameta Camilo Vargas consiguió detener el disparo.

Sandoval también trasladó esa capacidad al combinado nacional. En el encuentro contra Jamaica, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, el jugador rojiblanco ingresó desde el banquillo y aportó dinamismo al ataque mexicano.

Santiago Sandoval besa el escudo de las Chivas en el festejo de su gol ante Atlante | MEXSPORT

¿Cómo fue el penalti que ocasionó ante Jamaica?

Con el marcador 3-1 en contra, Sandoval recibió una falta dentro del área al minuto 79 y consiguió que se marcara un penal. Julián Quiñones se encargó de ejecutarlo y acercó al Tricolor con el 3-2, aunque México terminó cayendo en Kingston.

Su participación ante Jamaica no se limitó a esa jugada, pues también colaboró en el primer gol mexicano al asistir a Gilberto Mora. De esta manera, su entrada al terreno de juego representó una alternativa importante para el ataque dirigido por Rafael Márquez.

Con tres penales provocados en sus últimas apariciones, Santiago Sandoval comienza a destacar por una cualidad que puede ser determinante en partidos cerrados. Su capacidad para encarar, ganar duelos individuales y encontrar espacios dentro del área obliga a los defensores rivales a extremar precauciones cuando tiene el balón.