A siete años de su partida: el legado de Jorge Vergara sigue presente en Chivas

Su personalidad, sus decisiones y su forma de dirigir al equipo provocaron opiniones divididas, aunque también impulsaron una serie de cambios que marcaron el rumbo de la institución durante casi dos décadas

Este 15 de noviembre se cumplen siete años del fallecimiento del empresario mexicano, Jorge Vergara una de las figuras que mayor impacto tuvo en la historia reciente del Guadalajara y cuya visión transformó al club tanto dentro como fuera de la cancha.

¿Cómo fue el paso de Jorge Vergara en Chivas?

Jorge Vergara tomó el control de Chivas en 2002 y desde su llegada dejó claro que buscaba hacer las cosas de una manera diferente. Su personalidad, sus decisiones y su forma de dirigir al equipo provocaron opiniones divididas, aunque también impulsaron una serie de cambios que marcaron el rumbo de la institución durante casi dos décadas.

Uno de sus principales objetivos fue mantener a Chivas como uno de los clubes más importantes del país y, al mismo tiempo, llevar su nombre más allá de las fronteras de México. Durante su gestión, el Guadalajara vivió algunos de sus capítulos más destacados en el presente siglo.

Jorge Vergara dando una conferencia | Imago7

En el terreno deportivo, el Rebaño conquistó dos títulos de Liga MX, además de dos Copas MX y una Supercopa MX. A estos logros se sumaron la primera conquista de Chivas en la Liga MX Femenil y momentos importantes en el ámbito internacional.

El Guadalajara disputó la Final de la Copa Libertadores en 2010, consiguió el título de la Liga de Campeones de Concacaf y, posteriormente, logró participar por primera vez en un Mundial de Clubes. Fueron experiencias que permitieron al equipo volver a competir en escenarios internacionales y reforzaron la intención de Vergara de proyectar la marca rojiblanca a nivel global.

Vergara y Angélica Fuentes en un partido de Chivas vs Cruz Azul en 2010 | MEXSPORT

La llegada de una nueva casa

Sin embargo, uno de los legados más visibles que dejó fue la construcción de una nueva casa para el equipo. El Estadio AKRON, inaugurado en 2010, se convirtió en uno de los recintos más importantes del futbol mexicano y en una pieza fundamental de la identidad actual del club.

El inmueble no solamente ha albergado los partidos de Chivas, sino que también fue escenario de acontecimientos internacionales como el Mundial Sub-17, los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011 y recientemente juegos de la Copa del Mundo 2026.

La gestión de Vergara también se caracterizó por su intención de innovar. La llegada del histórico Johan Cruyff como asesor deportivo representó una de las decisiones más llamativas de su administración, mientras que el lanzamiento de Chivas TV buscó abrir un nuevo camino en el modelo de transmisiones del futbol mexicano.

Su etapa al frente del Guadalajara también estuvo relacionada con el crecimiento y proyección de futbolistas mexicanos. Jugadores como Javier Hernández, Carlos Vela, Carlos Salcido y Marco Fabián formaron parte de una generación que logró llegar al futbol europeo, fortaleciendo la presencia internacional de jugadores vinculados con la institución.

Estadio Akron previo al Chivas vs. Atlante | MEXSPORT

Administración

Por supuesto, su administración también atravesó momentos complicados. Los constantes cambios de entrenadores, las decisiones polémicas y las exigencias de una de las aficiones más grandes de México formaron parte de una gestión que pocas veces pasó desapercibida.

Pero siete años después de su partida, la influencia de Jorge Vergara sigue siendo evidente. Su visión permanece reflejada en el estadio, en algunos de los títulos y noches internacionales más recordadas del Guadalajara y en la transformación que experimentó la institución durante su mandato.