Maza Rodríguez recordó que a su familia chivista le dolió verlo jugar con América: “Hasta a mi papá”

En entrevista exclusiva con RÉCORD, el exdefensor habló de su paso por Chivas y las Águilas

Convertirse en jugador del América no fue una decisión que cayó bien en el entorno familiar de Javier ‘Maza’ Rodríguez. En entrevista exclusiva con RÉCORD, el exdefensor recordó que su llegada a las Águilas no fue del agrado de su padre, quien, al igual que el resto de su familia, es aficionado de Chivas.

Una decisión que no le gustó a su papá

El ‘Maza’ reconoció que incluso a su papá le dolió verlo vestir la camiseta azulcrema, aunque aseguró que siempre tuvo claro el compromiso que implicaba defender a dos de los clubes más importantes del futbol mexicano.

“Hasta a mi papá, mi familia, que es súper chivista. Pero bueno, sabemos del compromiso que se tenía al llegar a esta gran institución, como lo es Chivas. Me siento privilegiado, privilegiado de ser un jugador que defendió a dos grandes equipos de nuestra liga, campeón con los dos grandes equipos de la liga”, compartió.

Tras salir campeón con América en 2013, Rodríguez declaró que ese título le ‘sabía’ más que el que conquistó con Chivas. Años después, el ‘Maza’ se mantiene firme en sus declaraciones y aseguró que no se arrepiente de haberlo dicho.

“Con los dos, con los dos. Fueron etapas muy diferentes. Por ahí en su momento con América lo dije, todo extasiado terminándose el partido, todas las cámaras entran y uno emocionado, contento, dice muchas cosas. Que no me retracto, eh. No me retracto, pero con Chivas de igual forma lo disfruté bastante”, recordó.

El Maza Rodríguez está ansioso por debutar | RICARDO FLORES

También recordó a Chivas

El ‘Maza’ también recordó su paso por el Rebaño Sagrado, equipo en el que se formó desde los 14 años y con el que conquistó el título del Apertura 2006 con gol incluido en la final ante Toluca.

“Venir de los 14 años que estoy en Chivas, debutar, formar parte del marcador contra Toluca, meter el gol del empate, el darle vida a Chivas. Que no se le olvide mi raza, ahí estuvimos. Y con la cerecita del pastel del Bofo Bautista, el 2006 ahí con Chepo de la Torre”, recordó.

Finalmente, Rodríguez aseguró sentirse satisfecho con su trayectoria, en la que también defendió las camisetas de Lobos BUAP y Cruz Azul, además de representar a México en tres Copas del Mundo y disputar la Champions League con el Stuttgart.