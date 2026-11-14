El ex jugador de las Águilas confesó que Jorge Isaac Rojas le pidió su playera tiempo después de expulsarlo

Si hubo una jugada que manchó la carrera de Rubens Sambueza en el América fue su expulsión en la Final del Apertura 2016 ante Tigres. En entrevista exclusiva con RÉCORD, el exfutbolista argentino reveló que, tiempo después de aquel encuentro, el árbitro Jorge Isaac Rojas, quien le mostró la tarjeta roja, terminó pidiéndole su playera.

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Sambueza consideró que aquella expulsión fue injusta y lamentó que en ese momento todavía no existiera el VAR, pues cree que la tecnología pudo haber cambiado la decisión arbitral.

La expulsión no era la adecuada, ojalá hubiera existido el VAR en ese momento. Lo más loco de esta historia es que el árbitro Rojas, algunos partidos más adelante, me termina pidiendo mi camisa”, relató.

Final Tigres vs América Apertura 2016 | IMAGO7

El argentino reconoció que fue un momento especialmente doloroso, no solamente por quedarse fuera del partido, sino porque el América terminó perdiendo el título en en Navidad. Además, rechazó que se le responsabilice exclusivamente por aquella derrota.

Lamentablemente fue doloroso porque nos toca perder una final, fue una expulsión injusta. Perdimos la final por penales, no es que fuera solo culpa mía, como por ahí se dice”, señaló.

El mediocampista también reconoció que a lo largo de su trayectoria le tocó vivir ambas caras de las finales, tanto levantar títulos como quedarse a las puertas de conseguirlos.

Pelea en la Final del Apertura 2026 Tigres vs América | IMAGO7

La mejor mancuerna de Rubens Sambueza

Por otra parte, Sambueza recordó la sociedad que conformó con Christian ‘Chucho’ Benítez y Raúl Jiménez en el ataque azulcrema, a quien describió como un delantero letal y de gran potencia. Para el argentino, aquella dupla fue una de las mejores que tuvo durante su paso por el futbol mexicano.