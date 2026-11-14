El histórico jugador del Atlético de Madrid aseguró que no puede elegir a un equipo por el peso que tiene cada uno

En el preámbulo del juego de leyendas entre las Águilas del América y el Atlético de Madrid, Radamel Falcao, uno de los protagonistas de la noche, habló sobre los cuatro grandes del balompié nacional y en cuál de ellos les gustaría jugar. El Tigre no solo alabó a seis equipos de la Liga MX, sino que no quiso dar un favorito por respeto a cada uno.

Podría interesarte Futbol América vs Atlético de Madrid: horario y canales de transmisión del Juego de Leyendas

¿Qué dijo Falcao?

Durante una entrevista exclusiva a RÉCORD, el ex jugador de la Selección de Colombia fue cuestionado sobre el balompié mexicano, específicamente habló de en cuál de ellos le habría gustado jugar. Falcao dejó en claro que reconoce no solo a los cuatro grandes, sino a los dos equipos regios, por lo que es difícil elegir uno.

Son clubes muy grandes, de verdad, Tigres y Monterrey también son clubes muy grandes, lo son todos, han llevado buenos jugadores que han ganado muchos títulos, es difícil”, declaró Falcao a RÉCORD.

Radamel Falcao posando l Instagram: @falcao

Del mismo modo, el futbolista reconoció que la razón por la que no se decretó por uno en especial es porque fuera de México no se conoce muy de cerca la identidad interna de los clubes, aunque si bromeo que en Chivas no jugaría, esto debido a que no cumple con la nacionalidad mexicana.

También desde afuera no se conoce mucho como en la interna de lo que son cada uno de los clubes. En Chivas no hubiera podido porque no soy mexicano”, añadió Radamel Falcao.

Radamel Falcao como jugador de Atlético de Madrid |AP

¿En qué equipos mexicanos estuvo cerca de jugar Falcao?

Pese a que lo más cerca que ha estado Falcao de jugar en México es el próximo juego de leyendas entre América y Atlético de Madrid, la realidad es que a lo largo de su carrera sise le llegó a relacionar con varios clubes de la Liga MX, específicamente con el América, Cruz Azul, Tigres y Monterrey.

El primer equipo que tuvo una puja por el atacante fue La Máquina, la cual intentó hacerse de sus servicios en el entre el 2022 al 23, pero sin llegar a más. Posteriormente un par de años más tarde, América, Monterrey y Tigres preguntaron por el jugador, pero sin llegar a nada concreto.