En el último encuentro del torneo regular, Universidad Nacional no contará con Pedro Vite por acumulación de tarjetas

Pumas tendrá una baja clave en el último encuentro del torneo regular, en el que todavía hay esperanza de conseguir la clasificación a la Liguilla. Se trata de Pedro Vite, quien no estará disponible en el duelo ante Rayados, debido a acumulación de tarjetas.

El mediocampista ecuatoriano vio su quinta tarjeta amarilla en el empate de 2-2 contra América, lo que lo deja fuera para el duelo ante Rayados, en el que Pumas necesita sí o sí el triunfo para buscar acceder a la Fase Final, además de algunas combinaciones de resultados.

Con ello, Esteban Solari deberá reacomodar a su plantilla para suplir la baja del mediocampista, quien es uno de los elementos recurrentes en el cuadro titular. Se espera que Víctor Arteaga o Israel Luna tomen su lugar.

Esteban Solari enfurecido por una jugada dentro del Clásico Capitalino | Imago7

¿Álvaro Angulo titular ante Rayados?

Con la baja de Vite, se espera que Solari alinee a un mediocampista mexicano, lo que abrirá la puerta para que otro jugador no formado en México pueda arrancar el partido. Álvaro Angulo podría ser el elemento que vuelva a la titularidad, en el lugar de Pablo Bennevendo.

Cabe recordar que Bennevendo ha iniciado por la lateral derecha, para que Solari pueda tener a Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite en el mediocampo sin ir en contra de la regla de extranjeros en la cancha simultáneamente, por ello, el sacrificado ha sido Angulo.

Bajas de Pumas a lo largo del torneo

Pedro Vite se une a las bajas de Pumas durante el semestre, en el que pocas veces el entrenador argentino ha podido repetir alineación, ya sea por sanciones, lesiones o convocatorias por Fecha FIFA, esta última con el caso específico del duelo ante Atlético de San Luis, que el conjunto auriazul perdió por 2-3.

Cristian 'Chicote' Calderón con Pumas | IMAGO7