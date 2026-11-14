Pumas tendrá una baja clave en el último encuentro del torneo regular, en el que todavía hay esperanza de conseguir la clasificación a la Liguilla. Se trata de Pedro Vite, quien no estará disponible en el duelo ante Rayados, debido a acumulación de tarjetas.
Chino Huerta sorprende en la CDMX durante pausa de Liga MX; ¿qué hizo el jugador de Pumas?
El mediocampista ecuatoriano vio su quinta tarjeta amarilla en el empate de 2-2 contra América, lo que lo deja fuera para el duelo ante Rayados, en el que Pumas necesita sí o sí el triunfo para buscar acceder a la Fase Final, además de algunas combinaciones de resultados.
Con ello, Esteban Solari deberá reacomodar a su plantilla para suplir la baja del mediocampista, quien es uno de los elementos recurrentes en el cuadro titular. Se espera que Víctor Arteaga o Israel Luna tomen su lugar.
¿Álvaro Angulo titular ante Rayados?
Con la baja de Vite, se espera que Solari alinee a un mediocampista mexicano, lo que abrirá la puerta para que otro jugador no formado en México pueda arrancar el partido. Álvaro Angulo podría ser el elemento que vuelva a la titularidad, en el lugar de Pablo Bennevendo.
Cabe recordar que Bennevendo ha iniciado por la lateral derecha, para que Solari pueda tener a Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite en el mediocampo sin ir en contra de la regla de extranjeros en la cancha simultáneamente, por ello, el sacrificado ha sido Angulo.
Bajas de Pumas a lo largo del torneo
Pedro Vite se une a las bajas de Pumas durante el semestre, en el que pocas veces el entrenador argentino ha podido repetir alineación, ya sea por sanciones, lesiones o convocatorias por Fecha FIFA, esta última con el caso específico del duelo ante Atlético de San Luis, que el conjunto auriazul perdió por 2-3.
Fuera de esa baja, Pumas estará completo para el duelo contra Monterrey, ya que se espera que Cristian Calderón también esté disponible para convocatoria y a la espera de que Solari le dé minutos si así lo requiere.