Chino Huerta sorprende en la CDMX durante pausa de Liga MX; ¿qué hizo el jugador de Pumas?

El atacante de Pumas aprovechó la Fecha FIFA para sacar su licencia de conducir

La pausa de la Liga MX por la actividad de selecciones permitió que varios futbolistas aprovecharan sus días libres para descansar o realizar actividades personales. Sin embargo, César Huerta, atacante de Pumas, llamó la atención después de acudir a un módulo de atención en la Ciudad de México para tramitar su licencia de conducir, donde se formó como cualquier otro ciudadano.

El futbolista mexicano decidió aprovechar el descanso del Apertura 2026 para ponerse al corriente con sus documentos personales, una actividad que había quedado pendiente debido a sus compromisos profesionales. Su presencia en las instalaciones sorprendió tanto a los trabajadores como a las personas que se encontraban realizando sus propios trámites.

A través de imágenes difundidas en redes sociales, se observó al Chino Huerta durante el procedimiento para obtener su licencia. El jugador apareció frente a la cámara mientras le tomaban la fotografía oficial, vestido con una playera roja y pantalón oscuro, además de mostrar una sonrisa durante el proceso.

César Huerta sorprende a ciudadanos durante trámite en la CDMX

La presencia del atacante universitario no pasó desapercibida entre quienes acudieron al módulo de atención. Huerta realizó el procedimiento correspondiente para obtener su licencia de conducir, una gestión que aprovechó para completar durante los días de descanso de la competencia mexicana.

El trámite también formó parte de los pendientes personales del futbolista después de su regreso al país. Tras permanecer aproximadamente un año y medio en el futbol europeo, el delantero volvió a México para incorporarse a Pumas, por lo que ha tenido que reorganizar distintos aspectos de su vida cotidiana.

Esteban Solari abraza al Chino Huerta por el gol anotado contra América | Imago7

¿Cómo fue el regreso de César Huerta a Pumas?

Con su visita al módulo de atención, César Huerta aprovechó el tiempo libre que le dejó la Fecha FIFA para atender sus asuntos personales. Las imágenes del jugador realizando el procedimiento circularon en redes sociales y mostraron una faceta distinta a la que habitualmente protagoniza dentro de las canchas.

El Chino Huerta regresó al futbol mexicano después de su experiencia con el Anderlecht de Bélgica, equipo al que llegó tras destacar con Pumas. Su paso por el balompié europeo representó una etapa en su trayectoria profesional antes de volver al conjunto universitario para disputar el Apertura 2026.