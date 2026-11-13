Chicote Calderón, de regreso a los entrenamientos de Pumas: ¿podrá estar disponible ante Rayados?

El lateral mexicano era otro de los elementos de Universidad Nacional que estaba fuera de actividad

Las lesiones sacudieron a Pumas a lo largo de este torneo, primero con la baja de Sebastián Córdova y después la de Álvaro Angulo por algunas semanas, además de que César Huerta se ausentó sus primeros días en el club.

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Las bajas de Pumas en el torneo

En un pasaje del equipo en el que Esteban Solari no podía contar con todo el equipo, Cristian Calderón se añadió a la lista, y fue hasta esta semana que pudo reincorporarse a los trabajos con el primer equipo.

Fue contra León que el lateral mexicano se lesionó, y aunque se preveía que su recuperación iba a ser rápida, Calderón ha estado fuera desde el 10 de septiembre, es decir, poco más de dos meses.

Cristian 'Chicote' Calderón con Pumas | IMAGO7

¿Chicote Calderón estará disponible contra Rayados?

La Fecha FIFA beneficiará a Calderón para reintegrarse y estar al 100% para tener minutos en el último encuentro del torneo regular, en el que Pumas todavía buscará la clasificación a Liguilla.

Se espera que el lateral pueda estar en la banca, pero será decisión de Esteban Solari y su cuerpo técnico darle minutos en caso de requerirlo, en una zona en la que Pablo Bennevendo es el titular recurrente, con Álvaro Angulo como el recambio.

Con ‘Chicote’ sin la posibilidad de estar disponible en varias jornadas del torneo, el balance de los fichajes de Pumas para este semestre es complejo, especialmente por el tema físico, más que por el rendimiento en el terreno de juego.