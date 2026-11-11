A pesar de que no es su posición con la que se desarrolló, Rodrigo López tomó la lateral derecha para convertirse en un elemento fundamental para el sistema de Pumas. Desde la gestión de Efraín Juárez, el futbolista mexicano aprovechó la oportunidad por esa zona y con Esteban Solari se ha mantenido.
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López, con un buen funcionamiento en la defensa, además de tener la capacidad de tirar centros precisos para encontrar a los delanteros es de los jugadores más consistentes en el equipo.
¿Cómo es valorado Rodrigo López por la afición de Pumas?
La afición no lo ha dejado pasar por alto, y en el estadio es uno de los jugadores más ovacionados, a pesar de que en este torneo la relación entre la grada y la plantilla no ha sido la mejor, debido a los resultados irregulares.
Sus registros son de un gol, ante Atlético de San Luis, y tres asistencias, números que le han permitido destacar desde sus funciones como lateral derecho.
Rodrigo López y la posible convocatoria a Selección Mexicana
En la reciente visita de Rafael Márquez a Cantera, uno de los objetivos fue seguir a Rodrigo López, quien tiene la posibilidad de recibir su convocatoria a en futuras listas de la Selección Mexicana.
Para Solari es un titular inamovible, pues ha disputado todos los encuentros del Apertura 2026 y se espera que también inicie ante Rayados. Además, López se ha asociado de buena manera con su acompañante en ese sector, ya sea Uriel Antuna o Alan Medina.