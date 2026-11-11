Rodrigo López, el lateral ‘improvisado’ que es aclamado por la afición de Pumas

El ‘Toti’ se ha consolidado en la línea defensiva de Universidad Nacional

A pesar de que no es su posición con la que se desarrolló, Rodrigo López tomó la lateral derecha para convertirse en un elemento fundamental para el sistema de Pumas. Desde la gestión de Efraín Juárez, el futbolista mexicano aprovechó la oportunidad por esa zona y con Esteban Solari se ha mantenido.

López, con un buen funcionamiento en la defensa, además de tener la capacidad de tirar centros precisos para encontrar a los delanteros es de los jugadores más consistentes en el equipo.

¿Cómo es valorado Rodrigo López por la afición de Pumas?

Rodrigo López en celebración con Pumas en la Liga MX | IMAGO 7

La afición no lo ha dejado pasar por alto, y en el estadio es uno de los jugadores más ovacionados, a pesar de que en este torneo la relación entre la grada y la plantilla no ha sido la mejor, debido a los resultados irregulares.

Sus registros son de un gol, ante Atlético de San Luis, y tres asistencias, números que le han permitido destacar desde sus funciones como lateral derecho.

Rodolfo Rotondi y Rodrigo López | IMAGO7

Rodrigo López y la posible convocatoria a Selección Mexicana

En la reciente visita de Rafael Márquez a Cantera, uno de los objetivos fue seguir a Rodrigo López, quien tiene la posibilidad de recibir su convocatoria a en futuras listas de la Selección Mexicana.

Rodrigo López con Pumas | IMAGO7