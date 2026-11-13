Las Amazonas reciben a las universitarias en el Estadio Universitario con ventaja global de 3-2

El partido entre Tigres y Pumas correspondiente a la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga Femenil se jugará este sábado 14 de noviembre de 2026 a las 17:00 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del Estadio Universitario, conocido como "El Volcán". La trasmisión será por medio de Tubi, Fox y Fox One.

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Las Amazonas llegan a este compromiso en casa con la ventaja mínima en el marcador global tras imponerse 3-2 en el encuentro de Ida disputado en Ciudad Universitaria, buscando hacer pesar su experiencia en Liguilla para avanzar en el camino rumbo a su octavo campeonato del futbol mexicano.

¿Cómo llegan Tigres y Pumas y quién sería su rival en Semifinales?

El conjunto felino atraviesa un momento sumamente sólido al acumular tres victorias consecutivas, destacando goleadas previas de 7-0 ante Atlas y 4-0 frente a Atlante, además del triunfo ante las capitalinas en la Ida. Si las Amazonas logran sellar su pase en casa, se medirán ante las Rayadas en una nueva edición del Clásico Regio en Semifinales.

Tigres festeja el gol de Maricarmen Reyes en CU ante Pumas | Imago7

Las universitarias vienen de sufrir un par de descalabros recientes (6-0 contra Monterrey y el 3-2 frente a Tigres), por lo que necesitan recuperar el ritmo de inmediato para firmar la remontada en el Volcán y mantener vivo el sueño de conquistar su primer título en la categoría. En caso de dar la campanada y avanzar de ronda, el rival de Pumas en Semifinales será el América.

Pumas vs Tigres en Cuartos de Final | Imago7

Dónde ver Tigres vs Pumas Femenil