"Gol injusto e ilegal": La dura crítica del técnico de Juárez tras quedar fuera de Semifinales contra Chivas

Fernando Portillo en el partido de Chivas contra FC Juárez en la Liguilla del Apertura 2026 | MEXSPORT

Óscar Fernández criticó la labor del silbante Fernando Portillo y del VAR en el partido en el Estadio Akron

En cada torneo de la Liga Femenil, la Liguilla tiene al menos un partido marcado por la polémica arbitral y el Apertura 2026 no fue la excepción. Este sábado 14 de noviembre, Chivas logró su pase a Semifinales con el empate 1-1 en casa ante FC Juárez, cuyo estratega Óscar Fernández no se mesuró en las críticas al arbitraje.

El estratega español consideró que el tanto del Rebaño no debió subir al marcador, ya que estuvo precedido por varias infracciones rojiblancas. "Nos hemos quedado fuera empatadas a puntos, empatada la eliminatoria y con un gol injusto e ilegal. No podemos hacer mucho más. Esa es la realidad".

"Competimos con todo, entregamos todo, trabajamos increíble y se nos va de manera injusta. Hemos sido infinitamente superiores los primeros 30 minutos, pero es cierto que en la segunda parte no hemos estado bien, no hemos sido nosotras", añadió Fernández Novillo.

¿Cuál fue la polémica en el Chivas vs Juárez?

Luego del tanto de Farlyn Caicedo al minuto 15, con el cual las Bravas tomaron la ventaja, Chivas empató al 36' por medio de Alicia Cervantes. Inicialmente, el gol de anuló por una aparente falta de la delantera sobre Emily Alvarado, pero tras la revisión en el VAR, el silbante Fernando Portillo validó la anotación.

Sin embargo, a criterio de Óscar Fernández, sí existió falta de Licha sobre la portera. Además, el estratega señaló que toda la jugada se originó luego de una falta de Natalia Mauleón sobre Bianca Mora y destacó que, incluso aunque hubiera sido una acción limpia sobre Alvarado, Cervantes estaba en fuera de lugar, algo que se observa en algunas repeticiones.

Pese a estas tres situaciones, el cuerpo arbitral dio por bueno el tanto del Rebaño, que con el empate en a un gol en el marcador global avanzó a Semifinales debido a que quedó en mejor posición en su grupo (2° lugar contra el 3° de Juárez). Ahora espera los resultados de este domingo para conocer su rival.

Así se vio el gol de Chivas ante Juárez, con Licha Cervantes adelantada | CAPTURA DE PANTALLA

Fernández destaca a Juárez como equipo grande en la Femenil

El Apertura 2026 fue el séptimo torneo de Óscar Fernández al frente de las fronterizas y el sexto al hilo en el cual clasificó a Liguilla. En ese sentido, el estratega español destacó que Juárez se ha consolidado como uno de los clubes a vencer en la categoría femenina, por lo que se mantendrá en esa línea de trabajo.

"Ahora todo el mundo ya nos considera uno más de los equipos de arriba en el futbol femenil y ahora nos queda ese pasito más. (...) Volveremos ya en diciembre a trabajar muy duro para volver a ser el equipo que queremos ser, que es un equipo ganador", finalizó.