Leonardo Cuéllar analiza el cierre de Pumas ante Tigres por el pase a Semifinal de la Liga Femenil

El coordinador de desarrollo auriazul destacó el nivel mostrado por el equipo en la ida y confía en dar la sorpresa

La eliminatoria de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga Femenil se define esta tarde en el Estadio Universitario. Tras un vibrante encuentro de ida en Ciudad Universitaria que dejó el marcador 3-2 a favor de Tigres, Pumas se alista para buscar la remontada. En la previa de este compromiso definitivo, Leonardo Cuéllar, Coordinador del Desarrollo del Futbol Femenil en el conjunto universitario, analizó en entrevista exclusiva para RÉCORD el momento que vive el plantel y las expectativas de la escuadra auriazul para el cierre de esta llave.

Podría interesarte Futbol Dónde ver Tigres vs Pumas: Horario y canales transmisión de la Vuelta de Cuartos de Final Liga Femenil

Cuéllar, quien asumió el cargo en marzo de 2022 para supervisar tanto al primer equipo como a las fuerzas básicas y respaldar la gestión técnica del banquillo, reconoció que el desempeño mostrado en el primer partido refleja el crecimiento y la exigencia que la institución busca consolidar en el futbol profesional.

"Sí, desde luego yo creo que este partido pasado contra Tigres, creo que han llegado a alcanzar, o estar muy cerca del nivel competitivo que queremos en Pumas, de buen futbol, de propuesta, de jugar tácticamente con un buen plan, de repente estar al tú por tú contra estos grandes equipos. Tuvimos pasajes muy interesantes y que ahora nos compromete hacer un partido similar y mejor esta tarde, y desde luego hacer una buena planeación para ir puliendo lo que necesitamos para tener esa consistencia y ser un contendiente claro y firme en la próxima temporada", declaró en entrevista exclusiva para RÉCORD.

Pumas Femenil celebra ante Atlas en CU | IMAGO7

¿Qué planea Pumas Femenil de cara al futuro y al partido de vuelta en el Volcán?

A pocos minutos de arrancar el duelo en Nuevo León, el exfutbolista e histórico referente auriazul adelantó que la institución ya tiene trazada la ruta de evaluación para continuar fortaleciendo el proyecto deportivo.

Jugadoras de Pumas en celebración ante Puebla en la Liga Femenil | IMAGO 7

Al final de esta participación tendremos nuestra junta técnica y administrativa, y ahí buscaremos darle una mayor formalidad a nuestro proyecto, y ya entendiendo las necesidades del cuerpo técnico, del entrenador, ir pudiendo aportar lo que él necesita para poder seguir avanzando