Pedro Martínez Losa en la derrota de Tigres contra Pumas en la Liguilla del Apertura 2026 | MEXSPORT

Las Amazonas nunca habían perdido por una diferencia de cinco goles como lo hicieron este sábado en el Volcán

El dominio y protagonismo histórico de Tigres en la Liga Femenil ha menguado con Pedro Martínez Losa en el banquillo. Por segunda ocasión consecutiva, y tercera en cuatro torneos, las Amazonas no llegaron a Semifinales, a pesar de lo cual el técnico español no piensa en salir del club.

Este sábado, el conjunto de la UANL cayó 0-5 contra Pumas en la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026. Hasta ahora, nunca había sufrido una derrota por diferencia de cinco goles, por lo que al final del juego, la afición en el Estadio Universitario pidió la salida del estratega.

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"Yo aprendí bien que un Tigre no abandona a otro Tigre. Entonces, con eso me quedo y me iré a descansar y también a reflexionar", declaró Martínez Losa, aunque reconoció que los seguidores de Tigres tienen derecho a expresar su inconformidad por lo ocurrido. "Sobre las opiniones de los aficionados, primero, mi máximo respeto".

"Segundo, pedirles disculpas profundas desde la tristeza que siente el vestuario y el cuerpo técnico; y tercero, que cada uno manifieste su opinión, porque al final para ellos jugamos en los días buenos y en los días malos", añadió el estratega, quien en cuatro torneos dirigidos solo en uno (Apertura 2025) superó Cuartos de Final y se coronó en la Final ante América.

Alexia Delgado de Tigres en lamento tras la derrota contra Pumas | MEXSPORT

Pedro Martínez asume responsabilidad por resultado ante Pumas

Hasta antes del Clausura 2025, primer torneo del técnico español en el banquillo felino, las Amazonas habían participado en Semifinales en cada semestre. Solo América compartía dicho récord que ahora presume en solitario, a la espera de que concreten su pase ante Toluca este domingo.

Esta situación, sumada a la humillante derrota 0-5, provocó la molestia de la afición, que -entre otras cosas- cuestionó la decisión de Pedro Martínez de dejar en el banquillo a jugadoras como Maricarmen Reyes o Alexia Delgado, quienes entraron en el segundo tiempo.

Afición de Tigres en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga Femenil | MEXSPORT

"La gente puede considerar que me equivoco mucho, me equivoco poco, acierto mucho o acierto poco. Hoy, sobre las decisiones que se han tomado, toda la responsabilidad la tengo yo, que soy el entrenador", añadió el estratega español.

¿Cuándo concluye el contrato de Pedro Martínez con Tigres?

De acuerdo con reportes de la prensa nacional, el técnico ibérico firmó contrato por dos años, 2025 y 2026, por lo que el mismo expira el próximo diciembre. En su momento se dijo que Martínez Losa postergó las negociaciones para renovar hasta que concluyera el Apertura 2026, por lo que en próximos días podría conocerse su futuro.