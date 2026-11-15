Rayados afrontará a Pumas en la última fecha con la baja de Ricardo Chávez ¿Cuál es la razón?

Ricardo Chávez en un duelo con los Rayados | Imago7

Monterrey tendrá una ausencia confirmada para su último compromiso del Apertura 2026, luego de que Ricardo Chávez llegara al límite de tarjetas amarillas

Rayados tendrá su primera baja confirmada para la última jornada del Apertura 2026, luego de que Ricardo Chávez fuera amonestado en el encuentro ante Querétaro y llegara a cinco tarjetas amarillas en el torneo.

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El defensor albiazul recibió la cartulina durante el compromiso frente a los Gallos Blancos, acumulando así la quinta amonestación del certamen, situación que lo dejará fuera del siguiente partido por suspensión.

¿Por qué Ricardo Chávez no jugará ante Pumas?

De esta manera, Chávez no podrá estar disponible para el enfrentamiento ante Pumas, correspondiente a la última jornada de la fase regular, por lo que Matías Almeyda tendrá que buscar una alternativa para cubrir su ausencia.

Esta representa la primera baja confirmada del Monterrey de cara al compromiso frente al conjunto universitario, en un partido en el que los albiazules buscarán cerrar su participación en el torneo.

Ricardo Chávez en un partido con Monterrey | IMAGO7